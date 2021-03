2021年03月03日 09時46分 ゲーム

PlayStation Storeが映画やドラマといった映像コンテンツの販売・レンタルサービスの終了を発表



PlayStationが、公式オンラインストアであるPlayStation Store上での映像コンテンツの販売・レンタルを取りやめると発表しました。映画やドラマは2021年8月31日以降は購入・レンタルすることができなくなりますが、それまでに購入した映像コンテンツは引き続きPlayStation 4やPlayStation 5、スマートフォンアプリなどから利用可能です。



PlayStation Store to discontinue movie and TV purchases and rentals - PlayStation.Blog

https://blog.playstation.com/2021/03/02/playstation-store-to-discontinue-movie-and-tv-purchases-and-rentals/





PlayStation Store Will No Longer Offer Movie And TV Sales Or Rentals - Game Informer

https://www.gameinformer.com/2021/03/02/playstation-store-will-no-longer-offer-movie-and-tv-sales-or-rentals



PlayStationの開発・運営を行うソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)で、ビデオビジネスの責任者を務めるヴァネッサ・リー氏が、PlayStationブログを更新して今後の映像コンテンツについて語りました。



SIEはPlayStationを通じてファンに最高のエンターテインメント体験を提供することに努めているため、ユーザーのニーズに応じてサービスを進化させていく必要があるとしています。そして、近年のPlayStationでは、Netflixのようなサブスクリプションベースのストリーミングサービス、あるいはSpotifyのような広告ベースのストリーミングサービスの利用者が急増しているそうです。





このようなユーザー行動の変化に伴い、2021年8月31日をもってPlayStation Store上での映画やTV番組といった映像コンテンツの販売・レンタルを取りやめるとリー氏は発表しました。



なお、PlayStation Store上で映像コンテンツの販売・レンタルサービスが終了しても、これまでに購入したコンテンツについては引き続き利用可能です。