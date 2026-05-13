2026年05月13日 13時16分 ソフトウェア

GoogleのAndroid 17ベースデスクトップOS「Aluminium OS」が16分間のリーク動画で明らかに



Googleは現地時間の2026年5月12日にAndroidの最新アップデートと新製品を紹介する「The Android Show: I/O Edition」を配信開始しました。同イベント内ではChromeOSとAndroidを統合した「Aluminium OS」というデスクトッププラットフォームを発表予定とみられていましたが、発表よりも早く16分の実機映像がリークされました。



AluminiumOS on Mac (MysticLeaks) - YouTube





Major leak reveals Google’s Aluminium OS with a 16-minute video

https://www.androidauthority.com/google-aluminium-os-leak-3665979/



Aluminium OSの内容はリークグループの「Mystic Leaks」がTelegramチャンネルで公開したもので、Mystic LeaksのYouTubeチャンネルでは16分16秒の実機映像も投稿されています。



以下はリーク動画に含まれていたAluminium OSのデスクトップ。タスクバーにアプリアイコンが並んでいる感じはデスクトップOSらしいデザインですが、デスクトップ背景にあるショートカットはスマートフォンアプリのような外観で、上部にバッテリー残量や時間などの情報があるのもスマートフォンやタブレットのような見た目です。





設定アプリから端末情報を開くと、「Android 17」と記載されています。





右上のバッテリー残量の左側にあるアイコンをクリックするとブラウザが起動してGeminiを使用できる様子。





エクスプローラーはこんな感じ。





また、スリープ状態からの復帰時もスマートフォンやタブレットの見た目に似ています。





アプリを取得するためのGoogle Playストア。





Mystic LeaksはAluminium OSについて「基本的には普通のAndroidですが、デスクトップフォルダー、仮想デスクトップ、最適化されたクイック設定と通知パネル、タッチパッドとキーボードのジェスチャーとショートカット、タスクマネージャーなどのPCに最適化されたアプリといった面で、デスクトップ体験のクセがあります。本格的なデスクトップ向けOSというより、Galaxyスマートフォンにキーボードやマウス、モニターを接続して操作できる『Samsung DeX』を少し強化したような印象で、最大の弱点はマウス＆キーボード操作向けに最適化されたアプリがほとんど存在しないことです。さらに、動作するハードウェアも限られています」とまとめています。



Googleは2026年5月12日のThe Android Show: I/O Editionの中で、Gemini Intelligenceを前提に設計されたノートPC「Googlebook」を発表しています。GooglebookのOSにAluminium OSが搭載される可能性が考えられていますが、記事作成時点では不明です。



GoogleがAndroidベースで動くノートPC「Googlebook」を発表、Gemini Intelligenceのためにゼロから設計 - GIGAZINE

