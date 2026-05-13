2026年05月13日 13時04分 ネットサービス

Amazonが注文から30分で商品を配送してもらえる「Amazon Now」をスタート



Amazonが注文から30分以内で生鮮食品や日用品を受け取ることができる「Amazon Now」の提供を開始しました。Amazon Nowはアメリカのアトランタ、ダラス・フォートワース、フィラデルフィア、シアトルで広く利用可能となり、今後数十のアメリカの都市でも利用可能となる予定です。



Amazon Now delivers fresh groceries and essentials in 30 minutes or less

https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-now-30-minute-delivery





Amazon-Rolls-Out-Amazon-Now-to-Dozens-of-Cities-Across-the-U-S--Providing-30-Minute-Delivery-to-Millions-of-Customers - US Press Center

https://press.aboutamazon.com/2026/5/amazon-rolls-out-amazon-now-to-dozens-of-cities-across-the-u-s-providing-30-minute-delivery-to-millions-of-customers



「Amazon Now」は注文から30分以内に商品の受け取りが可能となるサービスです。プライム会員が利用可能なサービスで、1回の注文につき3.99ドル(約630円)の配送料を支払う必要があります。





Amazon Nowで30分以内に配送が可能な商品は、乳製品・卵・生鮮食品・ベーカリー・健康食品・ベビー用品・ペット用品・パーソナルケア用品・電子機器など。許可されている地域ではアルコール類の配送にも対応します。利用可能エリアのほとんどでは、24時間いつでも利用できます。



プライム会員の場合、1注文当たり3.99ドルの配送料が必要となりますが、非プライム会員の場合は1注文当たり13.99ドル(約2200円)の配送料がかかります。これに加えて、15ドル(約2400円)未満の注文の場合はプライム会員の場合は1.99ドル(約310円)、非プライム会員の場合は3.99ドルの少額注文手数料が別途必要です。





なお、Amazonは注文から1時間以内に商品が届くサービスとして、2014年から「Prime Now」をスタートしていました。日本でも「Prime Now」は2015年から提供されています。



Amazonが日本でも1時間以内の爆速配送「Prime Now」をスタート - GIGAZINE





しかし、Amazonは2021年5月にPrime NowをAmazonアプリおよびウェブサイトに移行し、Prime Nowの独自アプリおよびウェブサイトを終了しました。それ以降もAmazonの当日配送サービスは提供されていますが、日本の場合は一部地域でのみ提供されています。



また、日本では東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、愛知県、大阪府、三重県、兵庫県、福岡県の1都1府8県の一部エリアで生鮮食品を最短6時間で配送してもらうことができる「エクスプレスマート」が2026年4月から提供されており、プライム会員の場合は3000円以上の注文で送料200円が無料になり、プライム会員でない場合も送料610円で利用可能です。



Amazon、食品・飲料・日用品など数万点を最短6時間でお届けする「エクスプレスマート」にて 生鮮食品も当日配送 - About Amazon Japan

https://www.aboutamazon.jp/news/retail/express-mart-japan

