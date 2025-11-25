2025年11月25日 15時52分 ソフトウェア

GoogleはChromeOSをAndroidベースのPC向け新OS「Aluminium OS」に置き換えようとしている

by Buggy Droid



Androidはスマートフォンだけでなく、タブレットや時計、テレビ、自動車など多岐にわたって利用されていますが、従来のPC市場ではほとんど存在感がありませんでした。GoogleはこれまでWindowsやmacOSに対抗しようとしてきましたが、ChromeOSは依然としてシェアの差が大きいままです。この差を埋めるために、同社はChromeOSとAndroidを統合した「Aluminium OS」というコードネームのデスクトッププラットフォームを開発していると報じられています。



Google's new 'Aluminium OS' project brings Android to PC

https://www.androidauthority.com/aluminium-os-android-for-pcs-3619092/



GoogleはiPadに対抗し、開発リソースを効率的に使うため、AndroidをPC向けの統一OSにする計画が報じられていました。その後、Google幹部が統合計画を認め、9月のSnapdragon Summitで正式にAndroidのPC市場投入が発表されました。GoogleはQualcommと協力し、AIの進歩を活用してモバイルとデスクトップを融合させる新しいプラットフォームを構築するとしています。



GoogleとQualcommがPC向けAndroidを2026年にリリースする予定を明らかに - GIGAZINE





Android関連のニュースを扱うAndroid Authorityによれば、「シニアプロダクトマネージャー、Android、ラップトップおよびタブレット」というGoogleの求人情報が出されているとのこと。この求人情報には「『Aluminium』というAndroidベースの新しいOS」に取り組むことが明記されており、これがプロジェクトのコードネームであることが確認されています。この名称は、Chromiumと同様に「-ium」で終わる金属名であり、かつイギリス英語の綴りを採用することで、AndroidやAIの頭文字である「A」を強調し、プロジェクトのルーツへの敬意を表しているとGoogle Authorityは指摘しています。



Aluminium OSは、Android XRと同様に人工知能(AI)を核として構築されており、GoogleのAIチャットボットであるGeminiとの深い統合が示唆されています。求人情報によれば、Aluminium OSはノートPCやタブレット、据え置き型PCなど、あらゆる形状のデバイスのロードマップを推進することになるとのこと。また、製品ラインナップにはChromebookやChromebook Plusに加え、「AL Entry」「AL Mass Premium」「AL Premium」といった区分があり、Googleが低価格帯だけでなくハイエンド市場でも競争しようとしているとGoogle Authorityは報じました。



by Jurii



ChromeOSについては、求人情報で「ChromeOSとAluminium OSの両方のプラットフォームとデバイスを推進する」とされていることから、当面は共存すると考えられます。しかし、将来的にはビジネスの継続性を保ちつつChromeOSからAluminium OSへ移行する戦略を立てることが求められており、最終的にはChromeOSからAluminium OSに完全に置き換わると考えられます。既存のChromeOSデバイスは寿命までサポートが続く見込みですが、一部のハードウェアはアップデートの対象から外れる可能性もあります。



名称については、ChromeOSのブランド認知度が高いため、中身がAndroidになっても「ChromeOS」という名前が残る可能性があります。一方で、エンジニアの間では現行のChrome OSを「ChromeOS Classic」と呼び、新しいものを単に「ChromeOS」と呼んだり、あるいは「Android Desktop」という名称が使われたりする可能性も指摘されています。



by Yuri Samoilov



Aluminium OSの開発は進行中で、2026年にリリースされるとみられています。Google Authorityは、スケジュールを考慮すると2026年に予定されているAndroid 17がベースになる可能性が高いと推測しました。