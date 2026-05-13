2026年05月13日 13時35分 セキュリティ

今日は毎月恒例「Windows Update」の日、120件の脆弱性を修正＆Windows 11だけでなくWindows 10の拡張セキュリティ更新もあり



Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。日本時間2026年5月13日のアップデートには最大深刻度「緊急」の更新が8件、「重要」の更新が4件含まれています。



2026 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例)

https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/05/202605-security-update







Microsoft releases Windows 10 KB5087544 extended security update

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-releases-windows-10-kb5087544-extended-security-update/



Microsoft May 2026 Patch Tuesday fixes 120 flaws, no zero-days

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-may-2026-patch-tuesday-fixes-120-flaws-no-zero-days/



2026年5月のセキュリティ更新プログラムの一覧は以下の通り。



対象の製品 最大深刻度 最も大きな影響 関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページ Windows 11 v26H1、v25H2、v24H2、v23H2 緊急 リモートでコードの実行が可能 v26H1 5089548



v25H2、v24H2 5089549



v25H2、v24H2 Hotpatch 5089466



v23H2 5087420 Windows Server 2025 (Server Core installationを含む) 緊急 リモートでコードの実行が可能 5087539



Hotpatch 5087423 Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む) 緊急 リモートでコードの実行が可能 Windows Server 2022 5087545



Windows Server 2022 Hotpatch 5087424



Windows Server 23H2 5087541 Windows Server 2019、2016 (Server Core installation を含む) 緊急 リモートでコードの実行が可能 Windows Server 2019 5087538



Windows Server 2016 5087537 Windows Admin Center 重要 特権の昇格 https://learn.microsoft.com/windows-server/manage/windows-admin-center/overview Microsoft Office 緊急 リモートでコードの実行が可能 https://learn.microsoft.com/officeupdates Microsoft SharePoint 緊急 リモートでコードの実行が可能 https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates Microsoft .NET 重要 特権の昇格 https://learn.microsoft.com/dotnet Microsoft Visual Studio 重要 リモートでコードの実行が可能 https://learn.microsoft.com/visualstudio Microsoft Dynamics 365 緊急 特権の昇格 https://learn.microsoft.com/dynamics365 Microsoft SQL Server 重要 リモートでコードの実行が可能 https://learn.microsoft.com/sql Microsoft Azure 緊急 特権の昇格 https://learn.microsoft.com/azure



今回のセキュリティ更新プログラムには、過去数カ月間に発見された120件の脆弱(ぜいじゃく)性に対するセキュリティパッチが含まれています。ゼロデイ脆弱性については公表されていませんが、リモートコード実行につながる可能性があるMicrosoft Office・Word・Excelの脆弱性など、IT管理者やセキュリティ担当者が注意するべき修正があるとのこと。





また、セキュリティ更新プログラムのアップデート後は、Windows PCでXboxコンソールのような操作感を体験できるXboxモードが追加されます。他にも、タスクバーの不具合が修正されたほか、Windows Helloの信頼性も向上したと報告されています。



MicrosoftはすでにWindows 10向けの新機能の提供を終了していますが、今月はWindows 10の拡張セキュリティ更新プログラム「KB5087544」もリリースされました。KB5087544に含まれる修正には、リモートデスクトップのセキュリティ警告が正しく表示されない問題や、セキュアブートの改善なども含まれているとのことです。



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2026年6月10日(水)リリース予定となっています。

