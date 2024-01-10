2024年01月10日 10時22分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



2024年1月10日、Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信される毎月恒例の「Windows Update」が行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2024 年 1 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2024/01/202401-security-update/





2024 年 1 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフトhttps://t.co/LSSgTzNtDr pic.twitter.com/ps1w0RWLQt — マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)



◆Windows 11 v23H2、v22H2、v21H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v23H2、 v22H2 5034123

v21H2 5034121



◆Windows 10 v22H2、v21H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5034122



◆Windows Server 2022、23H2(Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022 5034129

Windows Server 2022 23H25034130



◆Windows Server 2019、2016(Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 20195034127

Windows Server 20165034119



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates



◆Microsoft .NET Framework

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet/framework



◆Microsoft .NET

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet



◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio



◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

セキュリティ機能のバイパス



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/sql



◆Microsoft Azure

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年2月14日(水)提供予定となっています。