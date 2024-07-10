2024年07月10日 09時59分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2024 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2024/07/202407-security-update/







◆Windows 11 v23H2、 v22H2、 v21H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v23H2、 v22H2 5040442

v21H2 5040431



◆Windows 10 v22H2、 v21H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5040427



◆Windows Server 2022、23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022、 5040437

Windows Server 23H2、 5040438



◆Windows Server 2019 、 2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019、 5040430

Windows Server 2016、 5040434



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates



◆Microsoft .NET、 .NET Framework

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet



◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio



◆Microsoft Dynamics 365

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dynamics365



◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/sql



◆Azure DevOps Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure/devops



◆Microsoft Azure

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure



◆System Center

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/system-center



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年8月14日(水)提供予定となっています。