今日は毎月恒例「Windows Update」の日

・関連記事

Microsoftが「一部のデバイスが起動しなくなるWindows Update」の配信を停止 - GIGAZINE



サポート切れが迫るWindows 10に非公式セキュリティパッチの配布を約束する企業が登場 - GIGAZINE



ボタン一発でWindowsを必要最小限の構成に変更して軽快な動作を実現してくれるツール「Win Debloat Tools」レビュー - GIGAZINE



ボタン一発でWindowsを必要最小限の構成に変更して軽快な動作を実現してくれるツール「Win Debloat Tools」レビュー - GIGAZINE



Microsoftが定義するAI PC「Copilot+ PC」をスペック的に満たすPCは2024年に出荷されるPCのうち約3%だけ - GIGAZINE



2024年07月10日 09時59分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.