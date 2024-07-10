ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日


今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2024 年 7 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2024/07/202407-security-update/


◆Windows 11 v23H2、 v22H2、 v21H2
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v23H2、 v22H2 5040442
v21H2 5040431

◆Windows 10 v22H2、 v21H2
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5040427

◆Windows Server 2022、23H2 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022、 5040437
Windows Server 23H2、 5040438

◆Windows Server 2019 、 2016 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019、 5040430
Windows Server 2016、 5040434

◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates

◆Microsoft .NET、 .NET Framework
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet

◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio

◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
情報漏えい

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365

◆Microsoft SQL Server
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/sql

◆Azure DevOps Server
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure/devops

◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure

◆System Center
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
特権の昇格

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/system-center

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年8月14日(水)提供予定となっています。

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in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

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