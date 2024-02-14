今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2024 年 2 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2024/02/202402-security-update/
2024 年 2 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフトhttps://t.co/5pIslvpXHE pic.twitter.com/WrEyZFQYNX— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11 v23H2、v22H2、v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v23H2、v22H2 5034765
v21H2 5034766
◆Windows 10 v22H2、v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5034763
◆Windows Server 2022、23H2(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022 5034770
Windows Server 23H2 5034769
◆Windows Server 2019、2016(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 5034768
Windows Server 2016 5034767
◆Microsoft Office
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft Exchange Server
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/exchange
Released: 2024 H1 Cumulative Update for Exchange Server
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365
◆Azure DevOps Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure/devops
◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆System Center
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/system-center
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年3月13日(水)提供予定となっています。
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