今日は毎月恒例「Windows Update」の日
2023年12月13日、Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信される毎月恒例の「Windows Update」が行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2023 年 12 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2023/12/202312-security-update/
2023 年 12 月のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/Shf17hwvcJ#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/uYzzM7f6li— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM)
◆Windows 11 v23H2, v22H2, v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v23H2, v22H2 5033375
v21H2 5033369
◆Windows 10 v22H2, v21H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5033372
◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022 5033118
Windows Server 2022 23H2 5033383
◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019 5033371
Windows Server 2016 5033373
◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
情報漏えい
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365
◆Microsoft Azure
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆Microsoft Malware Protection Platform
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
サービス拒否
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/system-center
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年1月10日(水)提供予定となっています。
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