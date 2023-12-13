2023年12月13日 11時27分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



2023年12月13日、Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信される毎月恒例の「Windows Update」が行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2023 年 12 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2023/12/202312-security-update/







◆Windows 11 v23H2, v22H2, v21H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v23H2, v22H2 5033375

v21H2 5033369



◆Windows 10 v22H2, v21H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5033372



◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022 5033118

Windows Server 2022 23H2 5033383



◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019 5033371

Windows Server 2016 5033373



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

情報漏えい



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft Dynamics 365

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

サービス拒否



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dynamics365



◆Microsoft Azure

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure



◆Microsoft Malware Protection Platform

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

サービス拒否



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/system-center



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年1月10日(水)提供予定となっています。

