2023年12月13日 11時08分

Netflixで2023年1月から6月に最も視聴された動画が何かわかる公式レポート公開、トップはコレ



動画ストリーミングサービスのNetflixでは、全世界で1万8000タイトル以上の作品が配信されています。Netflixはユーザーが6カ月間でNetflixで視聴した作品のレポート「What We Watched: A Netflix Engagement Report」を年2回公開することを発表し、初回のレポートとして2023年1月~6月にNetflixで最も視聴回数の多かった作品について報告しています。



Netflixが公開した、2023年1月~6月までの最も視聴された作品のトップ10が以下。



作品名 世界中で視聴可能か 公開日 視聴された時間 ナイト・エージェント 可 2023年3月23日 8億1200万時間 ジニー&ジョージア(シーズン2) 可 2023年1月5日 6億6510万時間 ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜 可 2022年12月30日 6億2280万時間 ウェンズデー 可 2022年11月23日 5億770万時間 クイーン・シャーロット ~ブリジャートン家外伝~ 可 2023年5月4日 5億300万時間 YOU ー君がすべてー(シーズン4) 可 2023年2月9日 4億4060万時間 La Reina del Sur(シーズン3) 不可 2022年12月30日 4億2960万時間 アウターバンクス(シーズン3) 可 2023年2月23日 4億250万時間 ジニー&ジョージア(シーズン1) 可 2021年2月24日 3億210万時間 FUBAR 可 2023年5月25日 2億6620万時間



Netflixは2021年以降、週間トップ10と人気作品のリストを公開してきました。Netflixの共同CEOであるテッド・サランドス氏は、Netflixの作品データ共有方法に関するアプローチが時間の経過とともに変化してきたことを認め、「初期の頃は、新しいビジネスの構築段階にあったため、作品データの透明性を保つことは私たちの利益になりませんでした。しかし、エンゲージメントに関する透明性の高いデータが得られないことは、作品のプロデューサーやクリエイターに対して不信感を抱かせることにつながると気付きました」と述べています。



サランドス氏は「What We Watched: A Netflix Engagement Report」を公開することで、「業界やNetflix、プロデューサー、クリエイター、そしてメディアにとってより良い環境が生まれる可能性があります」と推測しています。





Netflixは「What We Watched: A Netflix Engagement Report」を今後年に2回発行することを報告しています。「このレポートの公開は、Netflixと映像業界にとって大きな前進です。このレポートの情報を毎週のトップ10作品リスト、最も人気のある作品のリストと組み合わせることで、クリエイターと業界が視聴者と、視聴者の共感を呼ぶことができる作品についてより深い洞察を得ることができると信じています」とNetflixは語っています。