・関連記事

今日は毎月恒例「Windows Update」の日 - GIGAZINE



Windows 11と10で動作を遅くしていると指摘されるスタートメニューのWeb検索を無効化する方法は? - GIGAZINE



Windows 10の市場シェアが2024年4月に70%の大台に到達した一方でWindows 11のシェアが低下していることが報告される - GIGAZINE



Microsoftが独自の大規模言語モデル「MAI-1」を開発中との報道、Google・OpenAI・AnthropicのAIモデルと競合可能なレベルとも - GIGAZINE



MicrosoftがAppleとGoogleが支配するモバイルゲーム市場に参入すべく独自のゲームアプリストアを開設予定、開設時期は2024年7月でまずはウェブベースで - GIGAZINE



Windows 11のスタートメニューに天気や株価などを表示するウィジェットを追加する機能をMicrosoftがテスト中 - GIGAZINE

2024年05月15日 11時28分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.