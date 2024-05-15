ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日


今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。

2024 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2024/05/202405-security-update/


◆Windows 10 v22H2,v21H2
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5037768

◆Windows Server 2022,23H2
(Server Core installationを含む)
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022, 5037782
Hotpatch 5037848
Windows Server 23H2, 5036910

◆Windows Server 2019,2016
(Server Core installation を含む)
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019, 5037765
Windows Server 2016, 5037763

◆Microsoft Office
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates

◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
緊急

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates

◆Microsoft.NET
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet

◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio

◆Microsoft Dynamics 365
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dynamics365

◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要

最も大きな影響：
なりすまし

関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure

なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年6月12日(水)提供予定となっています。

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in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

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