2024年04月10日 12時30分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



2024 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2024/04/202404-security-update/







◆Windows 11 v23H2、v22H2、v21H2

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v23H2 ,v22H2 5036893

v21H2 5036894



◆Windows 10 v22H2, v21H2

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5036892



◆Windows Server 2022, 23H2 Edition (including Server Core installation)

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022 5036909

Windows Server 23H2 5036910



◆(including Server Core installations)

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019 5036896

Windows Server 2016 5036899



◆Microsoft Office

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates



◆Microsoft .NET

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet



◆Microsoft .NET Framework

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet/framework



◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio



◆Microsoft SQL Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/sql



◆Microsoft Azure

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure



◆Microsoft Defender for IoT

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-iot/



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2024年5月15日(水)提供予定となっています。