OpenAIが中国からのアクセスを制限した後もMicrosoft Azure経由でOpenAIのAIモデルを利用可能な状態が続く

OpenAIは2024年7月9日に中国からのアクセスをブロックしました。ところが、Microsoftのクラウドコンピューティングサービス「Azure」を経由することで中国からOpenAIのAIモデルを利用可能な状態が続いています。 OpenAI’s China Ban Doesn’t Apply to Microsoft’s Azure China — The Information https://www.theinformation.com/articles/openais-china-ban-doesnt-apply-to-microsofts-azure-china Microsoft Azure China offers Chinese businesses a loophole to OpenAI’s departure | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/microsoft-azure-china-offers-chinese-businesses-a-loophole-to-openais-departure 中国は OpenAIのサポート対象地域 に含まれていませんが、アクセス自体はブロックされておらず、中国のユーザーもOpenAIのAPIを利用できる状態が続いていました。しかし。2024年6月に中国のユーザーに対して「2024年7月9日にAPIへのアクセスをブロックする」という通知が送信されました。 OpenAIがロシア・中国・北朝鮮などサポート対象外の国からのアクセスを無期限でブロックすると発表 - GIGAZINE

2024年07月10日 10時41分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

