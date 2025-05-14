2025年05月14日 22時00分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信される毎月恒例のWindows Updateが行われました。2025年5月14日のWindows Updateでは、最大深刻度「緊急」の更新が7件、「重要」の更新が5件があります。



2025 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center

https://msrc.microsoft.com/blog/2025/05/202505-security-update/







◆Windows 11 v24H2, v23H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

v24H2 5058411

v24H2 HotPatch 5058497

v23H2 5058405



◆Windows 10 v22H2

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5058379



◆Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5058411

HotPatch 5058497



◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022, 5058385

Windows Server 2022 HotPatch 5058500

Windows Server 23H2, 5058384



◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019, 5058392

Windows Server 2016, 5058383



◆Remote Desktop client for Windows Desktop

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-app/whats-new



◆Microsoft Office

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates



◆Microsoft SharePoint

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates



◆Microsoft .NET

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/dotnet



◆Microsoft Visual Studio

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードの実行が可能



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/visualstudio



◆Microsoft Azure

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/azure



◆Microsoft Defender

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

https://learn.microsoft.com/defender



2025年5月のWindows Updateでは、既存の脆弱性情報が4件更新されています。また、新規セキュリティアドバイザリの公開はありませんが、既存のセキュリティアドバイザリが1件更新されました。



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年6月11日(水)提供予定となっています。

