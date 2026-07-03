2026年07月03日 13時50分 ハードウェア

洗濯物をたたむ専用のロボットが片づけやベッドメイクもできるように進化した「Isaac 1」が発表される、価格は買い切り129万円または月額7万2000円



カリフォルニアに拠点を置くロボットスタートアップのWeave Roboticsが、洗濯や片づけ、ベッドメイクができる家庭用ロボット「Isaac 1」を発表しました。完全自律型ではなく遠隔操作による人間の支援を必要とするロボットで、7999ドル(約129万円)または月額449ドル(約7万2000円)で提供されます。



Isaac 1 — Weave Robotics

https://www.weaverobotics.com/isaac-1



Weave Robotics' Isaac 1 folds clothes & tidies rooms

https://newatlas.com/robotics/weave-robot-isaac1-laundry-bed/



Weave Roboticsは2026年2月に初の家庭用ロボット「Isaac 0」を発表しました。Isaac 0は固定式のベースに細い胴体、頭部に搭載された2つの回転式カメラなど、かなり基本的な設計。仕分けされていない洗濯物をテーブルの上に置いておくだけで、30分から90分できれいにたたんでくれるという、洗濯物をたたむことに特化したロボットです。なお、完全に自律して動作するのではなく自律性と遠隔操作を組み合わせたもので、シャツやショートパンツなどは自律的に処理できますが、ズボンや下着などは人間がロボットのカメラを通して遠隔でアームを操作する必要があります。





そんな「早期リリース試作機」として提供されたIsaac 0のフィードバックを得て、次世代モデルとして発表されたのが「Isaac 1」です。Isaac 1は頭部やアームなど、Isaac 0よりも丸みを帯びたデザインになっています。胴体は家の中を移動できるようになったほか、洗濯物をたたむだけではなく片づけやベッドメイクも可能になり、作業内容に応じて高さを0.9m～1.75mに伸縮できるようになりました。





実際にIsaac 1が動いている様子はWeave Roboticsのプロモーションムービーから見ることができます。



Launching Isaac 1: our most capable home robot - YouTube





固定した状態で目の前に置かれた洗濯物をたたむしかできなかったIsaac 0に対し、Isaac 1は洗濯物を取り出して移動することもできます。





また、お片づけ機能も新たに搭載。





簡単なベッドメイクを行うこともできます。各作業はスマートフォンから実行可能です。





活動を終了したらベースに戻って充電を開始します。公式サイトによると、充電時間2時間で8時間動作するとのこと。





また、ファームウェアのアップデートを通じてIsaac 1の機能を今後も継続的に強化していくとWeave Roboticsは述べています。なお、Isaac 0から機能は強化されたものの、Isaac 1でもタスクを確実に完了させるために必要に応じて遠隔操作による支援が行われます。



Isaac 1は緑っぽい「Sage」、「Gray」、「Slate Blue」、赤土のような色の「Terracotta」、暗い紫色の「Vesper」の5色展開。価格はIsaac 0と同じで7999ドル(約129万円)の買い切りまたは月額449ドル(約7万2000円)となっています。カリフォルニア州への納入は2026年秋に開始し、アメリカ全土での販売は2027年から開始予定とされています。

