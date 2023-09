人型ロボットを年間1万台生産できる世界初の人型ロボット大量生産工場が建設される

二足歩行ロボ「Digit」 の開発などで知られるアメリカのベンチャー企業「 Agility Robotics 」が、2023年後半にアメリカ・オレゴン州で人型ロボットの稼働を始めることを発表しました。Agility Roboticsによると、年間1万台以上の人型ロボットが生産可能とのことです。 Opening RoboFab: World’s First Factory for Humanoid Robots — Agility Robotics https://agilityrobotics.com/news/2023/opening-robofab-worlds-first-factory-for-humanoid-robotsnbsp

2023年09月19日 13時08分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

