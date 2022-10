イーロン・マスクがヒューマノイドロボット「Optimus」のプロトタイプを発表、約290万円未満での販売を目指す

テスラが開催したAI(人工知能)およびロボティクス関連の年次イベントである「Tesla AI Day 2022」の中で、同社のイーロン・マスクCEOがヒューマノイドロボット「 Optimus 」のプロトタイプを発表しました。Optimusは発表が行われたステージ上を テザー なしで動き回ることに成功、2万ドル(約290万円)未満での販売を目指していることが明かされています。 Elon Musk reveals Optimus robot during AI Day 2022 - The Verge https://www.theverge.com/2022/9/30/23374729/tesla-bot-ai-day-robot-elon-musk-prototype-optimus-humanoid 現地時間の2022年9月30日に開催されたTesla AI Day 2022の中で、イーロン・マスクCEOがヒューマノイドロボット「Optimus」を発表し、これのプロトタイプを披露しました。Optimusはテスラのオートパイロットシステムで使用されているAIソフトウェアおよびセンサーを活用しているそうです。

2022年10月01日 15時30分00秒

