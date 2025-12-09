2025年12月09日 13時02分 動画

テスラの人型ロボット・Optimusに「人間が遠隔操作しているのでは？」疑惑浮上、ヘッドセットを取るような動作の後に不審な転倒



テスラの人型ロボット「Optimus」が、非常に不審な転倒をしてしまい、人間が遠隔操作しているのではないかと疑われています。Optimusには過去にも遠隔操作疑惑がかかっていました。



Tesla Optimus robot takes a suspicious tumble in new demo | Electrek

https://electrek.co/2025/12/07/tesla-optimus-robot-takes-suspicious-tumble-in-new-demo/



テスラの開発している人型ロボットであるOptimusは、2022年10月にプロトタイプが発表され、2023年12月には第2世代モデルが発表されています。



テスラはこれまでさまざまなイベントでOptimusを披露しており、Tシャツを器用にたたむ動画を公開するなどして、その性能をアピールしてきました。しかし、Optimusがイベント参加者にドリンクを振る舞う様子に対して、遠隔操作なのではないかという疑惑が上がっています。



そんな中、テスラは2025年12月の第1週末にマイアミで開催された「Autonomy Visualized」というイベントで、テスラ車のオートパイロット技術とOptimusのデモンストレーションの様子を披露しました。



イベントではOptimusが参加者に水のボトルを配布していたのですが、その中のワンシーンが「人間がOptimusを遠隔操作しているかのようだ」と話題になっています。



問題の動画が以下。





イベント会場の片隅で水のボトルを配布するOptimus。周囲には特に何もなく、 スタッフの厳重な監視下に置かれているというわけでもなく、正直非常に地味な絵面です。





動画の撮影者が近づくと、Optimusはテーブル上の水のボトルを素早く手に取ろうとします。





しかし、失敗しテーブル上の水のボトルが倒れてしまいました。また、動きが早すぎて手に取ろうとしたボトル以外も倒してしまっています。





ミスを嘆くように両手を頭の近くまで上げ、「やっちまったー」というポーズをとるOptimus。まるで人間のようなリアクションです。しかし、テクノロジーメディアのElectrekは「両手を頭に伸ばして何かを外すかのような動作だ」と指摘しています。





その後、急に接続が切れたかのように直立したまま後方へパタリと倒れてしまいました。





この奇妙な転倒について、Electrekは「VRを使ったことがある人や遠隔操作のセットアップを見たことがある人なら誰でもすぐに理解できるはずです。おそらく、舞台裏か遠隔地にいたであろう人間のオペレーターが、ロボットを操作している途中で、理由は不明ですがヘッドセットを外してしまったようです」と指摘。



実際、テスラはOptimusが人間の動作を忠実に再現できるようにするため、VRヘッドセットを着用した人間の動きをトレーニングに活用しています。





Electrekはテスラと同じくロボットを開発するボストン・ダイナミクスが公開しているNG集を例に出し、「ボストン・ダイナミクスのNG集は会社の信頼性を損なうことはなかった」と指摘。インターネットユーザーからは「イーロン・マスクの2万ドル(約310万円)もするOptimusには、必要な遠隔操縦者と機器も含まれるの？それとも追加料金が必要？」といったコメントが寄せられています。



なお、マスク氏はOptimusの遠隔操作疑惑に「遠隔操作ではなくAI」と回答しています。



マスク氏はテスラの株主に対し、Optimusは史上最大の製品となり、間もなく数百万台が工場で稼働するだろうと繰り返し宣伝しています。これに対してElectrekは、「今も水のボトルを配るのに1対1の遠隔操作に頼っているのだとしたら、汎用性の高い人型ロボットの実現はまだまだ遠いのでしょう」と記しました。

