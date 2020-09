四足歩行ロボット「Spot」を開発したボストン・ダイナミクスCEOが今後の展望を語る

・関連記事

ボストン・ダイナミクスの四足歩行ロボット「Spot」が新型コロナウイルス感染者の遠隔トリアージに活用されている - GIGAZINE



四足歩行ロボット「Spot」が800万円で購入可能に - GIGAZINE



ボストン・ダイナミクスの人型ロボットに自我が芽生えるパロディムービー第2弾が登場、軍事訓練を受けるも大暴走してしまう - GIGAZINE



500万回以上再生されたボストン・ダイナミクスのロボがついに人類へ反撃を開始するパロディムービー - GIGAZINE



蹴られてもめげない小型四足歩行ロボット「Spot」をボストン・ダイナミクスが公開 - GIGAZINE

2020年09月16日 08時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.