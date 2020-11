ソフトバンクが四足歩行ロボット「Spot」の開発元であるボストン・ダイナミクスの売却を検討中か

2017年にソフトバンクが買収した ボストン・ダイナミクス といえば、 新型コロナウイルス感染者の遠隔トリアージ に使用されたり 牧羊犬替わり に使用されたりと、さまざまな用途をみせる四足歩行ロボット「Spot」の開発元として有名です。そんなボストン・ダイナミクスの売却をソフトバンクが検討していると報じられています。 SoftBank in Talks to Sell Boston Dynamics to Hyundai - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-09/softbank-is-said-to-be-in-talks-to-sell-robot-maker-to-hyundai Bloombergが関係者から得た証言によると、ソフトバンクはボストン・ダイナミクスの売却について、韓国の自動車メーカーである Hyundai と交渉しているそうです。ソフトバンクはHyundaiに対して10億ドル(約1100億円)でボストン・ダイナミクスを売却することを提案しているそうですが、情報筋は2社の協議はまだ非公開の段階にあると説明しています。また、売却に関する条件はまだ未確定の段階であり、交渉が破談に終わる可能性も十分にあるとのこと。

2020年11月10日 09時50分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

