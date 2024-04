ボストン・ダイナミクスが人型ロボット「Atlas」を完全電動でリニューアル

四足歩行ロボットの Spot や商用物流ロボットの Stretch などさまざまなロボットを開発する ボストン・ダイナミクス が、人型ロボット「 Atlas 」を完全電動にリニューアルしました。 An Electric New Era for Atlas | Boston Dynamics https://bostondynamics.com/blog/electric-new-era-for-atlas/ ボストン・ダイナミクスが開発してきた人型ロボットのAtlasは、動力に油圧を採用してきました。しかし、新しくなったAtlasは、完全電動の動力に変更されています。新型Atlasは現実世界でのアプリケーションのために設計された完全電動のロボットで、ボストン・ダイナミクスの数十年にわたるロボット開発の成果をベースに開発されたものです。ボストン・ダイナミクスは新型Atlasについて、「産業界で最も困難な課題を解決する、最も有能で有用な移動ロボットを提供するといった、我々のコミットメントをさらに強化するものです。世界で最もダイナミックなヒューマノイドロボットが、研究所や工場、私たちの生活の中で、実際にどのように活躍するのかご期待ください」とアピールしています。

2024年04月18日 10時32分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

