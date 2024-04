パスワード管理ソフトウェア・LastPassの従業員を「AIで複製されたCEOの声」でだまそうとする事案が発生

Hackers Voice Cloned the CEO of LastPass for Attack https://futurism.com/the-byte/hackers-cloned-lastpass-ceo-voice 2024年4月、LastPassのある従業員の元に、トゥーバCEOを名乗る人物からWhatsAppを介して電話やテキストメッセージ、音声メッセージなどが届きました。

・関連記事

AI生成の偽情報と戦う非営利団体「TrueMedia.org」がディープフェイク検出器を公開 - GIGAZINE



プーチン大統領のディープフェイクが本物のプーチン大統領と公開質疑で対面し本人に「影武者はいるの?」と質問 - GIGAZINE



AIが作成した偽セレブの詐欺的広告動画がYouTubeで1億9500万回以上再生されている - GIGAZINE



ネットで拡散された「テイラー・スウィフトのディープフェイクポルノ」がMicrosoftの生成AIツール「Microsoft Designer」で生成されていたとの指摘 - GIGAZINE



AIでクローン音声を生成する最新ツールが4chan民により「エマ・ワトソンの声で『わが闘争』を読み上げさせる」など悪用されまくる事態に - GIGAZINE

2024年04月18日 10時37分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.