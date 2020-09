MicrosoftやAmazonも採用している回路構造を変更可能な「FPGA」の中身はどうなっているのか？

MicrosoftやAmazonも自社のサービスを支えるハードウェアとして 採用 している「 FPGA 」は、購入者が自分で回路構成を変更できる点が特徴です。エンジニアの Ken Shirriff 氏は、最初に生まれたFPGA「 XC2064 」をリバースエンジニアリングし、FPGAの基本的な構造を説明しています。 Reverse-engineering the first FPGA chip, the XC2064 http://www.righto.com/2020/09/reverse-engineering-first-fpga-chip.html 1985年に ザイリンクス によって開発された最初のFPGA「XC2064」は、現代のFPGAよりもずっとシンプルな構造だったとのこと。現代では Verilog などの標準化された言語によってFPGAをプログラミングできますが、当時はザイリンクス製の「XACT」という価格が1万2000ドル(約127万円)もする高価なソフトウェアが必要でした。

・関連記事

CPUやGPUに代わって「FPGA」がコンピューティングの主役に躍り出る可能性はあるのか? - GIGAZINE



Microsoftがサーバーにプログラム可能なチップ(FPGA)を搭載する「Project Catapult」を展開中 - GIGAZINE



半導体技術を無料のオープンソース化する「FOSSi」に対抗すべくArmは技術財産を一部制約つきで開放 - GIGAZINE



自作でゲーム機を作ったエンジニアが製作手順や回路図を公開 - GIGAZINE

2020年09月16日 09時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.