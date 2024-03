FPGAでPCIe接続可能なフルカスタムGPU「FuryGpu」が登場、レトロPCゲーを高解像度・高フレームレートでプレイ可能に

・関連記事

AMDによる半導体企業ザイリンクス買収が完了、技術を取り込んだ初の製品は2023年登場 - GIGAZINE



Appleシリコン向けLinuxの「Asahi Linux」がOpenGL ES対応のGPUドライバーを公開 - GIGAZINE



Asahi Linux開発者のVTuberが「AppleのM1 GPUをLinuxで動作させるためのドライバー開発」について語る - GIGAZINE



AMDが「CPUとFPGAのハイブリッドプロセッサ」の特許を出願 - GIGAZINE



内部で独自開発されブラックボックスになりがちな「SoC」はなぜオープンソースであるべきなのか? - GIGAZINE

2024年03月28日 20時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.