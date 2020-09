約2万円で自作できてSteamVRにも完全対応のオープンソースVRヘッドセット「Relativty」

なお、Relativtyは完全にオープンソースで開発が進められており、GitHubにソースコードが公開されています。 GitHub - relativty/Relativty: An open source VR headset with SteamVR supports for $200 https://github.com/thelostgarden

SteamVRなどのプラットフォームにも対応可能なVRデバイスを自作できるオープンソースのプロジェクトが「 Relativty 」です。本来であれば5万円~10万円という価格帯のVRヘッドセットを、およそ200ドル(約2万1000円)という低予算で作ることができるとのことです。 Relativty an Open-source VR headset for $200 https://www.relativty.com/ Relativtyを開発する Max Coutte さんは、自身が15歳の時にVRヘッドセットを買い求めたものの、金銭的に余裕がなく諦めざるを得ないという経験をしたとのこと。また、アニメ「 ソードアート・オンライン 」を見て、自分たちでVRゲームを作りたいと考えたCoutteさんは、自作VRヘッドセットの開発を始めたそうです。 以下の画像は、実際に作ったVRヘッドセットをゴーグル部分から撮影したところ。RelativtyはVRゲームプラットフォームである SteamVR に完全対応しているとのこと。また、既製のVRデバイスのサポートを追加できるそうです。

2020年09月11日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

