テレビの文字放送を使ってDOOMをプレイすることに成功した猛者が登場

1993年に発売された FPS の DOOM といえば、技術自慢が Twitter や 医療用超音波スキャナー 、 FM TOWNS 、 レゴブロック 、 メモ帳 などさまざまなプラットフォームに移植してきたことで知られています。そんなDOOMを、テレビの電波の隙間を利用して文字・図形情報などの信号を送る 文字放送 (文字多重放送)を利用してプレイすることに成功した猛者が現れました。 It’s DOOM, But In Teletext | Hackaday https://hackaday.com/2023/05/20/its-doom-but-in-teletext/#more-589746 文字放送を使ってDOOMをプレイすることに成功したのは lukneu さん。lukneuさんは文字放送を使ってDOOMをレンダリングするためのデータを文字放送で送信できるように変換し、レンダリングデータを文字放送用のパケットストリームを処理するためのアプリケーションにパイプして、テレビに送信したり文字放送用ページをデコードして表示したりすることができるツールの「doom-teletext」を開発しました。 doom-teletextはGitHub上で公開されています。 GitHub - lukneu/doom-teletext: Play DOOM in teletext https://github.com/lukneu/doom-teletext

2023年05月23日

