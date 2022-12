医療用超音波スキャナーを修理してDOOMをプレイすることに成功

・関連記事

Windowsのメモ帳でDOOMをプレイすることに成功 - GIGAZINE



ついにレゴブロック上でDOOMをプレイする猛者が登場 - GIGAZINE



「チェックボックスだけで描画されたDOOM」が登場、実際にプレイしてみた - GIGAZINE



あの「DOOM」をトラクターの車載システムに移植して「修理する権利」を訴えるハッカーが登場 - GIGAZINE



ついにDOOMの中でDOOMをプレイすることに成功 - GIGAZINE



移植されまくった名作FPS「DOOM」がついにTwitterでもプレイ可能に - GIGAZINE



ハードウェアネクロマンサーが妊娠検査キットにある画面上でDOOMやBad Apple!!を再生することに成功 - GIGAZINE



キヤノンのプリンターをハックしてディスプレイ部分にゲームを表示させることに成功 - GIGAZINE

2022年12月19日 19時03分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.