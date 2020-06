四足歩行ロボット「Spot」が800万円で購入可能に

ロボット開発で知られるボストン・ダイナミクスが、公式通販サイトで四足歩行ロボット「Spot」の販売を開始しました。以前は早期導入プログラムを利用しての短期リースしかできませんでしたが、今回は2台までなら普通に購入可能。価格は7万4500ドル(約800万円)です。 Boston Dynamics | Official Store https://shop.bostondynamics.com/ Boston Dynamics starts selling its Spot robot -- for $74,500 | VentureBeat https://venturebeat.com/2020/06/16/boston-dynamics-buy-spot-robot-74500/ 「Spot」は不整地でも問題なく踏破できる四足歩行ロボットで、2019年9月から 早期導入プログラムがスタート し、ボストン・ダイナミクスに連絡を取って、短期リースができるようになっていました。 今回、公式通販サイトで購入できるようになったのは1台7万4500ドル(約800万円)の「開発者キット」。2台目までは特に条件なしで購入が可能。価格は1台7万4500ドル(約800万円)。エンタープライズ版、アカデミック版は別途連絡の必要があります。

・関連記事

ボストン・ダイナミクスの四足歩行ロボット「Spot」が新型コロナウイルス感染者の遠隔トリアージに活用されている - GIGAZINE



ボストン・ダイナミクスの四足歩行ロボット「Spot」が牧羊犬として羊を追い回すムービーが公開中 - GIGAZINE



148万回も再生された四足歩行ロボット「Spot」で人力車ならぬ「ロボット力車」を作ってしまうムービー - GIGAZINE



2020年06月17日 10時26分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.