映画「AKIRA」は緑色が特徴的に用いられている

カリフォルニア大学サンディエゴ校で数学と文学を学んでいるというnibnalinさんが、映画を色情報で視覚化した上で分析した論文を公開しています。その中で、題材となった「AKIRA」では、3つの原色である赤・緑・青のうち、特に緑色が特徴的に用いられていることが指摘されています。 SHADOWS OF STAINEDGLASS (PDFファイル) https://nibnalin.me/assets/stained-glass.pdf Shadows of Stained Glass - dust-nib https://nibnalin.me/dust-nib/shadows-of-stained-glass.html

2020年06月17日 09時15分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

