どっしりぎっしりの粒あんとたっぷりバターで甘ヘビーな岡田謹製あんバタ屋「あんバタロール」を食べてみた

・関連記事

キャラメリゼされたパイ生地にホイップとあんこを挟んだ香ばしブリュレサンド「アンサーク」試食レビュー - GIGAZINE



尋常ではない量のあんこが中からはみ出してくる「切腹最中」 - GIGAZINE



東京駅のレンガっぽいあんこ&ホイップクリーム入りの「東京レンガぱん」 - GIGAZINE



2022年10月01日 19時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.