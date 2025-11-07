2025年11月07日 12時50分 メモ

「最大1兆ドル超の報酬をイーロン・マスクCEOに支払う」案をテスラの株主総会が承認



テキサス州オースティンで開催され、イーロン・マスクCEOも出席したテスラの株主総会で、「所定の目標を達成した場合、10年間で最大1兆ドル(約153兆円)超えの報酬をマスクCEOに支払う」という案が承認されました。



Tesla shareholders approve $1 trillion pay package for Elon Musk

https://www.nbcnews.com/tech/elon-musk/tesla-elon-musk-shareholder-meeting-1-trillion-dollar-pay-package-rcna242223



Tesla shareholders approve $1tn pay package for Elon Musk | Tesla | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2025/nov/06/tesla-1tn-pay-package-elon-musk



マスク氏は人型ロボット・Optimusとともに登壇。全体の75％以上の賛成票を集めて、報酬パッケージ案が承認されたことに感謝の意を示したとのこと。





報酬パッケージの中身は12段階に分かれていて、具体的には、以下のようになっています。





市場価値(時価総額) 運用マイルストーン 推定報酬 2兆ドル(約306兆円) 2000万台納車 220億ドル(約3兆3700億円) 2兆5000億ドル(約382兆円) FSDサブスクリプションが1000万件アクティブ 550億ドル(約8兆4100億円) 3兆ドル(約459兆円) Optimus100万体納品 980億ドル(約15兆円) 3兆5000億ドル(約536兆円) ロボタクシー100万台稼働 1530億ドル(約23兆4000億円) 4兆ドル(約612兆円) EBITDA500億ドル(約7兆6500億円) 2190億ドル(約33兆5000億円) 4兆5000億ドル(約688兆円) EBITDA800億ドル(約12兆2000億円) 2950億ドル(約45兆2000億円) 5兆ドル(約765兆円) EBITDA1300億ドル(約19兆9000億円) 3830億ドル(約58兆6000億円) 5兆5000億ドル(約842兆円) EBITDA2100億ドル(約32兆1000億円) 4810億ドル(約73兆6000億円) 6兆ドル(約918兆円) EBITDA3000億ドル(約45兆9000億円) 5910億ドル(約90兆5000億円) 6兆5000億ドル(約1000兆円) EBITDA4000億ドル(約61兆2000億円) 7110億ドル(約109兆円) 7兆5000億ドル(約1150兆円) ー 9020億ドル(約138兆円) 8兆5000億ドル(約1300兆円) ー 1兆1000億ドル(約168兆円)



マスク氏は現金ではなく、業績連動型の譲渡制限付き株式で報酬を受け取ることになっていて、その数は1ステップで約3500万株。そして、経済的利益を完全に得るためには権利確定まで少なくとも5年、長ければ10年は会社に在籍する必要があるとのこと。



テスラはアメリカ企業の時価総額ランキングでトップ10にくい込む企業で、時価総額は1兆ドルを超えていますが、12段階目の目標をクリアするには価値をおよそ7倍から8倍に高める必要があります。



なお、提案に対しては複数の投資家から「マスク氏に権限を与えるというのは、不安定なリーダーへ権力を集中させるもので、テスラが直面している課題を無視するもの」と批判の声もあったとのことです。

