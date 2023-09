AIを利用して患者のがんを発見する「AR顕微鏡」をGoogleとアメリカ国防総省が開発している

Googleと アメリカ国防総省 が共同で開発を進めている、がん腫瘍の発見をAIと拡張現実(AR)の力でサポートする「 Augmented Reality Microscope(AR顕微鏡) 」について海外メディアのCNBCが報じました。AR顕微鏡はまるで従来の顕微鏡のような見た目をしており、初期段階ではあるもののすでに有望な結果が出ているとのことです。 Google, DoD built an AI-powered microscope to help doctors spot cancer https://www.cnbc.com/2023/09/18/google-dod-built-an-ai-powered-microscope-to-help-doctors-spot-cancer.html

2023年09月19日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

