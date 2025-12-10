2025年12月10日 12時09分 AI

がん研究に革命をもたらすAIツール「GigaTIME」をMicrosoftが発表



現地時間の2025年12月9日、Microsoftの計算機科学に関する研究期間であるMicrosoft Researchが、がん研究向けの新しいAIツール「GigaTIME」を発表しました。GigaTIMEは腫瘍周辺の近傍領域を新たなスケールで研究することを可能にするAIツールで、がんの挙動や最適な治療法を予測する上で大いに役立つことが期待されています。



Multimodal AI generates virtual population for tumor microenvironment modeling: Cell

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)01312-1





GigaTIME: Scaling tumor microenvironment modeling using virtual population generated by multimodal AI - Microsoft Research

https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/gigatime-scaling-tumor-microenvironment-modeling-using-virtual-population-generated-by-multimodal-ai/



GigaTIME AI tool advances cancer research and could unlock access to better treatment | Microsoft Signal Blog | Microsoft

https://news.microsoft.com/signal/articles/gigatime-ai-tool-advances-cancer-research/



Microsoft Researchは学術誌のCellで、AIツールのGigaTIMEを発表しました。GigaTIMEは複数の種類のデータを処理することができるAIモデルを活用しており、研究者のがん研究のあり方を変える可能性を秘めているとMicrosoft Researchは説明しています。なお、プロビデンス大学およびワシントン大学と共同開発したGigaTIMEは、51の病院と1000以上の診療所に所属する1万4000人以上の患者からなる多様なコホートから得られた、研究利用が承認されたデータを活用しています。





腫瘍が体内でどのように発達するかを解明するために、既存のがん研究は高額で時間のかかる実験に頼っています。これに対して、GigaTIMEは安価な病理標本を、免疫細胞がタンパク質活性化を通じてがん腫瘍とどのように相互作用するかを示す複雑かつ詳細なデジタルマップに変換し、研究者がこれまで確認できなかったパターンを発見することを可能にするそうです。



これまではこの種のデジタルマップを作成するには、1つのサンプルにつき数日の時間と数十万円の費用がかかっていました。しかし、GigaTIMEは数十種類のタンパク質を対象に、わずか数秒でシミュレーションを実行可能です。そのため、研究者は数万通りのシナリオを一度に研究することが可能で、最終的には特定の治療が有効な患者を特定し、患者の治療成績を向上させるのにも役立つようになる可能性があります。また、一部の患者で治療が効果的に機能しない理由や、腫瘍の抵抗性に対抗する方法を解明することにつながる可能性もある模様。



GigaTIMEはMicrosoft Foundry LabsとHugging Faceでオープンソースの研究ツールとして公開されています。



GigaTIME - Azure AI Foundry Labs | Early-Stage AI Experiments & Prototypes

https://labs.ai.azure.com/projects/gigatime/





prov-gigatime/GigaTIME · Hugging Face

https://huggingface.co/prov-gigatime/GigaTIME





Microsoftのサティア・ナデラCEOは自身のXアカウントで、「本日、CellでAIががん発見を加速させる方法を示す新たな研究を発表しました。GigaTIMEにより、日常的な病理スライドから空間プロテオミクスをシミュレートすることが可能になり、数十種類のがんおよび数百のサブタイプにわたる腫瘍微小環境の人口規模解析を実現します。プロビデンス大学およびワシントン大学とのパートナーシップで開発されたこの研究により、科学者がデータから洞察へとより迅速に進むことを支援し、遺伝子変異、免疫活性、臨床転帰の新たな関連性を明らかにし、最終的に世界中の人々の健康向上に寄与することを願っています」とGigaTIMEをアピールしています。



Today in Cell, we published new research showing how AI can help accelerate cancer discovery. With GigaTIME, we can now simulate spatial proteomics from routine pathology slides, enabling population-scale analysis of tumor microenvironments across dozens of cancer types and… — Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025