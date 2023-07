空飛ぶ車のプロトタイプが連邦航空局から耐空証明書を取得

カリフォルニアのスタートアップである Alef Automotive が開発した空飛ぶ電気自動車「 Model A 」が、アメリカ連邦航空局(FAA)による 耐空証明 を受けたことが明らかになりました。空も飛べ、道路も走れる電気自動車が認可を受けたのはこれが初めてのことです。 Flying car prototype approved by FAA https://tucson.com/life-entertainment/nation-world/technology/flying-electric-car-test-approved/article_08cc87f4-1473-5a0c-b6bf-e8d61f6a7799.html Alef Reveals Prototypes For A Flying Car That’s Really A Flying Car https://www.forbes.com/sites/bradtempleton/2022/10/19/alef-reveals-prototypes-for-a-flying-car-thats-really-a-flying-car/f モデルAは全体がメッシュ構造になっており、中がスケスケ。天井の中央には8枚のローターからなる上昇機構が付いており、これを使って空を飛ぶことができるそうです。ローターを傾けることで飛行の方向を変えることができ、垂直離着陸をしたり、車体を90度横に向けた状態にしたりすることが可能。飛行中、定員1~2名のコックピットは軸に沿って回転するので、中の人間は飛行中でも常に前を向くことができるそうです。

2023年07月04日 13時07分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

