AmazonがAR機能で靴をバーチャル試し履きできる「Virtual Try-On for Shoes」を発表



インターネットでの買い物が当たり前になり、家にいながらにして生活に必要なものをすべてオンラインで購入することができる時代になりました。しかし、服や靴などは実際に装着しなければ自分に合うかどうかはわからないため、インターネット通販で購入しても失敗してしまうことがあります。AmazonがiOS版アプリで、拡張現実(AR)を利用して、バーチャルで靴を試し履きできるサービス「Virtual Try-On for Shoes」を発表しました。



Virtual Try-On for Shoesは靴と一部のTシャツ、メガネで利用可能なサービス。AmazonのiOSアプリで靴のストアページを開き、「Virtual Try-On for Shoes」をタップ。





カメラが起動するので自分の足元を写し、試したい靴の写真をタップします。





すると、AR空間内で指定した靴に履き替えることができました。





別の靴をタップすれば、瞬時に履き替えることができます。





Amazonは「Virtual Try-On for Shoesを使用すると、購入する前に靴があらゆる角度からどのように見えるかを視覚化できるため、Amazonのショッピングアプリで靴を購入するための楽しくインタラクティブな方法になります」と述べています。



Amazonは2017年にARを利用して「もし自分の家にこの製品があったらどんな感じなのか」を事前に試すことができる「ARビュー」機能を提供。記事作成時点で、ARビュー機能は日本でも提供されています。



Virtual Try-On for Shoesは、記事作成時点ではアメリカとカナダでリリースされる予定で、まずはiOS版アプリで提供され、後日Android版Amazonアプリにも実装される予定です。