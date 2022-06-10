M2チップ搭載「14.1インチiPad Pro」が2023年登場とのウワサ、12インチMacBookや15インチMacBook Airも
AppleがミニLEDディスプレイを搭載した「14.1インチiPad Pro」を開発中との情報が、SNSに投稿されました。また、新しい12インチのMacBookや15インチのMacBook Airの計画も報じられています。
14-Inch iPad Pro With Mini-LED Display Rumored to Launch in Early 2023 - MacRumors
https://www.macrumors.com/2022/06/09/14-inch-ipad-pro-with-mini-led-display-rumored/
Apple (AAPL) Plans 15-Inch MacBook Air for 2023 and New 12-Inch Laptop - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-09/apple-readies-larger-macbook-air-to-capitalize-on-its-new-chips
Report reveals 15-inch MacBook Air release window, M2 Max core count | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2022/06/report-apples-15-inch-macbook-air-will-arrive-within-a-year/
Apple情報専門サイトのMacRumorから「いちかばちかのリーカー」と呼ばれているTwitterユーザーのMajin Bu氏は2022年6月8日に、「私の情報源によると、Appleは512GBのストレージと16GBのメモリ、M2チップを搭載した14.1インチiPadを開発中です。新しいM2のラインナップには、大きな変更がない11インチモデル、ベゼルをスリムにした12.9インチの新モデル、そしてこの14.1インチのiPadが含まれていると予想されています」とツイートしました。
According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor— Majin Bu (@MajinBuOfficial)
これを裏付けるかのように、ディスプレイ専門コンサルタントであるDisplay Supply Chain Consultantsのロス・ヤングCEOが6月9日に、「14.1インチiPad Proが我々のサプライチェーンソースで開発中だということを確認しました。ディスプレイはミニLEDバックライトシステムを搭載し、最大120Hzのリフレッシュレートが得られる「ProMotionテクノロジー」に対応する予定。時期は不明ですが、2023年初頭の可能性が高いと思われます」とツイートしました。
Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely.— Ross Young (@DSCCRoss)
MacRumorは、情報の精度について「ヤング氏はこれまでにも、iPhone 13 ProのProMotionディスプレイや第6世代iPad miniのディスプレイサイズとベゼル、14インチと16インチMacBook ProのProMotion搭載ミニLEDディスプレイ、M2 MacBook Airのディスプレイサイズなど、Appleの計画について幅広く正確な洞察を明らかにしており、彼のコメントは真剣に受け止める価値があると思われます」と評価しています。
ヤング氏は、新しい14.1インチiPad Proの登場時期は2023年になる可能性が高いとしているほか、Majin Bu氏は2022年10月か11月のイベントで発表されるのではないかと予想しました。
Most likely it will be presented together with the airports in the October / November event. As usual don't take this news too seriously, however considering the new developments from Apple I think they are true— Majin Bu (@MajinBuOfficial)
さらに、海外メディアのBloombergは6月10日に、「Appleは早ければ2023年の春にリリースされる15インチディスプレイの大画面MacBook Airに取り組んでいると、匿名を希望する情報提供者が話しました」と報じました。
15インチMacBook Airは、今回のWWDCで明かされた13.6インチMacBook Airのデザインを踏襲しており、超薄型デザインやノッチのあるスクリーン、ファンクションキーとTouch IDを備えたキーボードが採用され、また心臓部にはM2チップを搭載していると予想されるとのこと。
情報筋はさらに、「Appleが2023年後半または2024年初頭にリリースされる12インチMacBookの開発に着手している」と話しました。計画が放棄される可能性もありますが、リリースされればAppleが2019年に12インチMacBookを廃止して以来、Appleのラップトップとしては最小のデバイスになるとされています。
Bloombergによると、AppleはMac miniやMacProのテストも行っているとしていますが、詳細は明かされていません。
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