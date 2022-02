2022年02月21日 11時00分 ハードウェア

Appleが2022年内にM2搭載Macを4モデルリリースするとのウワサ



2022年3月に新製品発表会があるとウワサされているAppleが、2022年内に独自開発の第2世代SoC「M2」を搭載したMacを4モデルリリースすると、Apple関連情報のリーカーとして定評のあるBloomberg記者のマーク・ガーマン氏が自身のコラム「Power-On」で述べました。



When Will Apple (AAPL) Launch a New MacBook Air, MacBook Pro, iMac Pro in 2022? - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-02-20/when-will-apple-aapl-launch-a-new-macbook-air-macbook-pro-imac-pro-in-2022-kzvdtgri



Apple will reportedly debut an M2 chip with four new Macs this year - The Verge

https://www.theverge.com/2022/2/20/22943411/apple-m2-chip-new-macs-rumor



Gurman: Apple to launch new Macs in March, followed by even more in May/June - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2022/02/20/apple-silicon-march-event-new-macs-may/



ガーマン氏によれば、Appleが2022年後半にM2搭載Macとして「13インチのMacBook Pro」「Mac mini」「24インチのiMac」「デザインを一新したMacBook Air」という4モデルを発表すると予想しています。



M2チップについて記事作成時点でわかっていることはほとんどありませんが、ガーマン氏は「M2のCPUはM1と同じ8コア構成でありながら、M1よりも高速。GPUのコアは7~8個だったのが9~10個に増えるかもしれない」と述べています。また、2023年にはM2 ProとM2 Maxもリリースし、第3世代のSoCとなるM3が発表されるのではないかとしています。





そしてガーマン氏は、2017年にリリースされたIntel Xeonプロセッサ搭載の27インチiMac Proに代わって、「M1 ProおよびM1 Max搭載のiMac Pro」が登場すると予測。さらに「GPUコアを通常の2~4倍に増設したM1 Max相当のチップを搭載した小型のMac Pro」も登場するとみています。加えて、Mac miniはすでにM1搭載モデルがリリースされていますが、M2の登場と同時にM1 Pro搭載モデルのMac miniも登場するだろうとガーマン氏は述べています。



スケジュールとしては、Appleは2022年3月と5月~6月に新しいMacを発売するだろうと、ガーマン氏。Appleは2022年3月8日に新製品発表イベントを開催するとうわさされており、5G対応のiPhone SE、5G対応のiPad Air、Face IDがマスク姿にも対応するiOS 15.4、そして新しいMacのうち1つをそのイベントで発表するとガーマン氏は推測しています。なお、iPhone 14とApple Watch Series 8のリリースは2022年後半まで期待できないとのことです。