2021年10月13日 10時04分 ハードウェア

Appleが日本時間の10月19日に発表イベントを配信、新型MacBook ProやAirPodsの登場が期待される



Appleが日本時間の2021年10月19日2時から新製品発表イベントを開催することが、メディア関係者に送付された招待状から明らかになっています。Appleはすでに9月に新型iPhoneの発表会を開催しているため、今秋2度目の発表イベントということになります。



Appleのマーケティングエグゼクティブを務めるGreg Joswiak氏も、自身のTwitterアカウントで発表イベントについて告知しています。





今回の発表イベントでは新しいApple Siliconを搭載したMacが発表されるのではないかと予想されています。特に発表を期待されているのが、14インチと16インチの新しいMacBook Pro。新型MacBook Proについてはいくつものウワサが報じられており、M1チップの次世代チップとなる「M1X」を搭載するのではといわれています。BloombergはこのM1Xについて、10個のCPUコアを搭載(M1は8個)しており、GPUは16/32コア(M1は7/8コア)になると報じており、M1搭載MacよりもM1X搭載Macは高いパフォーマンスに重点を置いたマシンとなる可能性があります。



その他に予想されているものとしては、MagSafe充電器、HDMIポート、SDカードスロットといった「既存のMacBookには存在しないもの」が挙げられています。また、海外メディアのThe Vergeは「OLEDタッチバーはなくなる可能性がある」と指摘しています。



この他、Apple Storeでの16インチMacBook Proの在庫が少なくなっているという指摘もあり、新型MacBook Proへの期待が高まるのは理解できるところです。





この他、M1X搭載端末の候補として挙げられているのが、新型Mac miniです。報道によると、M1X搭載Mac miniはM1搭載Mac miniと比べてより多くのポートを搭載しており、2つのThunderbolt/USB 4 Type-Cポートと2つのUSB Type-Aポートを備えているとのこと。



また、AppleはMacだけでなく新しく設計された第3世代AirPodsを発表する可能性もあります。第3世代AirPodsはAirPods Proと同じデザインを採用し、本体から伸びるステム部分が短くなり、専用の充電ケースも再設計されるとウワサされています。