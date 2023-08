2023年08月14日 10時27分 ハードウェア

AppleのM3 Ultra搭載Mac Studioは32コアCPU&最大80コアGPUを搭載とするモンスターマシンになるとの報道



Appleは2022年6月にMac向けシリコンの「M2」を発表し、2023年6月にはM2シリーズの最上位モデルとなる「M2 Ultra」を発表しました。Appleは間もなくこのM2チップの次世代モデルとなる「M3」を発表すると目されているのですが、このM3の最上位モデルとなる「M3 Ultra」を搭載したMac Studioは、CPUが32コア、GPUが最大80コアのモンスタースペックになると報じられています。



Apple Event September 12, 2023: Apple Watch Series 9, Ultra 2; Watch X Later - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-08-13/apple-event-september-12-2023-apple-watch-series-9-ultra-2-watch-x-later-ll9geb3n





Apple’s M3 Ultra Mac Studio could have a 32-core CPU and up to 80 GPU cores - The Verge

https://www.theverge.com/2023/8/13/23830405/apple-m3-ultra-cpu-gpu-mac-studio-mac-pro





Apple関連のリーク情報でおなじみのマーク・ガーマン氏が、AppleはCPUとGPUのコア数を大幅に増加させたM3 Ultraをテスト中であると報じました。M2 UltraはCPUが24コア、GPUが最大76コアでしたが、M3 UltraはCPUが32コア、GPUが最大80コアになるとのこと。なお、GPUは64コアの基本構成と、80コアのトップエンドバージョンが用意されている模様。



AppleのMac向けチップであるMシリーズの最上位モデルであるUltraチップは、M1 UltraがGPU最大64コア、M2 UltraがGPU最大76コアであったため、今回のGPUのアップグレードは控えめなものになると報じられています。





ただし、海外メディアのThe Vergeは「M2 Ultra搭載のMac Studioはすでに十分優れており、M2 Maxを搭載したMacBook Proも十分すぎるほど高性能なため、2023年に登場したMac Pro(M2 Ultra搭載)はその地位を見つけるのに苦労しています」と記しています。



また、ガーマン氏は改めてM3搭載のiMacが2023年10月に登場すると述べていますが、M3 ProやM3 Max搭載のMacは2024年まで登場しないとも述べています。そして、M3 Ultraに至っては登場は「早くても2024年後半」になると予想されています。



Appleは2023年後半にM3搭載のiMacを発売するとの報道 - GIGAZINE