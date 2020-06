2020年06月22日 10時11分 ハードウェア

Apple初のARMチップ搭載Macは13.3インチMacBook Pro&24インチiMacになるという報道



Appleは長らくMac製品においてIntel製のプロセッサを採用していますが、Intelが「Appleは2020年にMacをARMプロセッサに移行する」と予想している通り、AppleがMacで自社製のカスタムARMチップを採用するのではないかとウワサされています。さらに、Apple関連の信頼できるリーク情報を数々流してきたアナリストのミンチー・クオ氏が、13.3インチMacBook Proと24インチiMacが初のARMチップ搭載Macになると予想しています。



Kuo confirms ARM at WWDC: 13.3-inch MacBook Pro and new 24-inch iMac will be the first ARM Macs, released as soon as Q4 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/06/21/kuo-13-3-inch-macbook-pro-and-imac-will-be-the-first-arm-macs-to-be-released-as-soon-as-q4-after-redesigned-intel-imac-launch/



クオ氏は2020年6月23日2時からスタートするWWDC 2020の中で、Apple初のARMチップ搭載Macが発表されると予測しています。そして、初のARMチップ搭載Macとなるのは「13.3インチのMacBook Pro」と「24インチのiMac」の2モデルになるとのこと。





さらに、クオ氏はAppleが全く新しいデザインのiMacを発表すると予想しており、これらのMac製品は2020年の第4四半期(10~12月)から2021年の第1四半期(1~3月)にかけて発売されることになると指摘しています。なお、クオ氏によると先に発売されるのは「13.3インチのMacBook Pro」であるため、厳密に言えばこちらのモデルがApple初のARMチップ搭載Macとなる模様。



なお、Apple関連の情報を多数リークしてきたFudge氏は、12インチMacBookがApple初のARMチップ搭載Macになると予想しています。



Appleが新型の12インチ「MacBook」に自社製ARMプロセッサを搭載する可能性が報じられる - GIGAZINE





クオ氏はARMチップ搭載MacはIntel製チップを採用したMacよりも50~100%程度パフォーマンスが向上すると予想しており、さらに2021年以降はすべてのMacで自社製のARMチップが採用されるという大胆な予想も出しました。加えて、AppleがARMチップ採用の13.3インチMacBook Proをリリースした場合には、Intel製チップを搭載した13.3インチMacBook Proは廃止されることとなると予想しています。なお、クオ氏はIntel製チップを採用したiMacシリーズについては言及していません。



クオ氏はIntel製チップを採用した新しいiMacが2020年の第3四半期(7~9月)にリリースされ、ARMチップ採用の24インチiMacは2021年の第1四半期にリリースされると予想しています。加えて、クオ氏はMacBook Air・Mac mini・iMac Pro・Mac Proについては言及していませんが、2021年半ばには全く新しいフォームファクタを採用したMacBookの生産に入ると指摘しています。



なお、Bloombergは初のARMチップ採用Macは「2021年に登場し、12コアプロセッサとなる」と予想していました。