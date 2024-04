2024年04月12日 10時42分 ハードウェア

AppleはAIに最適化した「M4チップ」を2024年中にリリースすることを目指している



Appleが、AIの機能向上に焦点を当てた新たなチップ「M4」を2024年の内に発表する見込みであると、Appleの最新情報に詳しいBloombergのマイク・ガーマン氏が報じています。



AppleはMac向けに「Apple Silicon」と呼ばれる独自のSoC開発を行っており、2020年11月に第1弾である「M1」を発表。



初のMac向けApple Siliconとなる「M1」チップが登場、5nmプロセスで製造された世界最速のCPU搭載 - GIGAZINE





その後、2022年6月に「M2」を発表。2023年10月には3nmプロセスルールで製造された「M3」を発表しています。



Appleが次世代Mシリーズの「M3」「M3 Pro」「M3 Max」を発表、Mac向けとしては初の3nmプロセスチップに - GIGAZINE





これまでの新チップの発表ペースはそれぞれ1年以上の間隔が開いていますが、ガーマン氏によると、Appleは次の「M4」を、生産開始に近いところまで持ってきているとのこと。「M3」発表と同じような時期の2024年10月ごろにイベントを開催して発表する可能性があると、ガーマン氏は述べています。



「M4」はAIのパフォーマンスが向上するように最適化されたチップだとのことで、2024年後半から2025年にかけて、「M4」を搭載したiMacやハイエンドの14インチMacBook Proと16インチMacBook Pro、ローエンドの14インチMacBook Pro、Mac miniを展開する計画があるそうです。



ガーマン氏は「M4」の開発コードネームとして、ハイエンド向けが「Hidra」、ミドルレンジ向けが「Brava」、ローエンド向けが「Donan」と3種類であることを伝えています。2023年10月発表の「M3」は「M3 Max」「M3 Pro」「M3」の3モデル展開となっており、それを引き継ぐ形になるとみられます。