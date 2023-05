AppleがCPU12コア＆GPU18コアのM3 Proチップをテスト中とのウワサ

Report: Apple Testing M3 Pro Chips With 12 CPU and 18 GPU Cores | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/apple-testing-mp3-pro-chips

Appleが、自社設計SoC「Apple シリコン」である M2 チップの次世代モデルとなる「 M3 」チップのテストをすでに始めていると、Bloombergの記者でAppleの内部事情に詳しいマーク・ガーマン氏が報告しています。 Apple M3 Chip Mac Specifications and Features: CPU, GPU and RAM Increase Details - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-05-14/apple-m3-chip-mac-specifications-and-features-cpu-gpu-and-ram-increase-details-lhngxmx4

2023年05月15日

