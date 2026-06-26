2026年06月26日 15時00分 ハードウェア

AppleはM6チップの上位モデルをスキップして2027年にM7シリーズの展開を計画しているという報道、デバイス上のAI機能を強化するため



Appleが、AIに特化した新世代チップの開発に着手する準備を進めており、Mac向けシリコン戦略において過去最大級の変更を行う予定であると関係者の証言を元に報じられています。Appleは2025年後半から「M5」搭載のMac製品を展開しており、早ければ2026年内に次世代モデルの「M6」を搭載した製品を発表する予定とされていますが、Appleの関係者によるとこれまで各世代で投入してきた「Pro」「Max」クラスの上位チップをM6世代では展開せず、AI性能を重視したM7世代へ前倒しすることを計画しているそうです。



M6 MacBook Pro Expected This Year With Apple's First 2nm Chip - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/06/25/m6-macbook-pro-2026/



Apple Skips M6 Pro and M6 Max, Accelerating M7 Chips for AI

https://www.ithinkdiff.com/apple-skips-m6-pro-max-m7-chips-ai-2026-2027-2/



Apple製品のリーク情報で知られるBloombergのマーク・ガーマン氏が匿名の関係者から得た情報によると、Appleは2026年後半にエントリーモデル向けの「M6」を投入する一方で、「M6 Pro」「M6 Max」「M6 Ultra」といった上位チップの開発計画を中止したとのこと。その代わりに「技術を前倒しで開発する」というApple史上初となる措置を講じていると関係者は話しています。



NEW: Apple has shaken up its Mac chip strategy. It plans to launch a base M6 chip and then jump ahead to the M7, M7 Pro, M7 Max and M7 Ultra, skipping higher-end M6 processors. https://t.co/jHLIDY3Qo3 — Mark Gurman (@markgurman) 2026年6月25日



M6チップは「Komodo」または「H18G」というコードネームで呼ばれており、メモリ帯域幅を向上させることでAI・ビデオ編集・モデルトレーニング・高解像度グラフィックスのレンダリングといったタスクの高速化を実現するなど、同クラスで業界最強の性能を目指した数々の改良が施されると開発関係者は明かしています。M6はメモリ帯域幅が毎秒約200GBに達する予定で、M5の毎秒約153GBを大きく上回る見込みです。





M6で計画されているもう1つの変更点は、グラフィック処理ユニット(GPU)の再設計です。Appleは最大12個のグラフィックコアを搭載したバージョンをテスト済みで、これはM5の最大10個から増加しています。新しいGPUは、AI・グラフィックス・その他のタスクの同時レンダリング要求をより適切に処理することを目的としています。



M6を搭載したMacBook Proは2026年に登場を予定していますが、関係者の話によると、そこから期間をあまり空けることなくM7シリーズの展開が予定されているとのこと。M7は「Delos」または「H19G」というコードネームで呼ばれており、主にデバイス上でのAI処理能力の大幅な向上を念頭に設計されています。早ければ2027年前半に関連製品が登場予定。また、社内で「Andros」と呼ばれるハイエンドチップ「M7 Pro」「M7 Max」「M7 Ultra」も計画しており、「M7 Pro」「M7 Max」は早ければ2027年末、M7 Ultraは2028年の発売が予定されているそうです。



Apple’s plans are fluid given the component supply chain right now, but it aims to launch the M6 this year, the M7 by the middle of next year, the M7 Pro and M7 Max in late 2027 and the M7 Ultra in 2028. https://t.co/5EJxrp6jVi — Mark Gurman (@markgurman) 2026年6月25日



Appleは2020年のM1以降、各世代でPro・Max・Ultraとった上位モデルを展開してきました。記事作成時点の現行世代である「M5」でも、「Sotra D」または「H17D」と呼ばれる「M5 Ultra」が2026年内にリリース予定と考えられています。M5 Ultraチップには最大で約36個のCPUコアと80個のGPUコアが搭載されると予想されています。



しかし今回の計画が実現すれば、M6はAppleシリコンとして初めて上位派生モデルを持たない世代となり、高性能MacBook ProやMac Studioなどに搭載される次世代Pro/Maxチップは、M6世代を飛ばしてM7世代まで待つことになる見込みです。



なお、今回の報道はガーマン氏が関係者から得た情報に基づくものであり、Appleは公式にはコメントしていません。



Apple関連のニュースを発信しているiThinkDifferentは、M6の上位チップをスキップしてM7に移行するという報道について、「プロ向け機能をすべてM7世代に統合するという決定は、Appleの優先順位の変化を反映しています。M6 ProとM6 Maxをスキップすることで、AppleはAIに特化したM7ファミリーへのタイムラインを加速させ、TSMCの限られた製造能力を複数のM6ティアに分散させることを回避できます。M6は、現在のノード制約に合致する2nmプロセスで製造される最初のAppleシリコンになると噂されています。iOS 27のSiri AIは、 Appleがハードウェア能力に基づいてAI機能を階層化していることを示しており、このモデルは現在Macラインナップにも拡大しています。エントリーレベルの購入者にとってはM6プロセッサ搭載のMac mini・iMac・iPad Pro・iPad Airが従来のラインナップを刷新するモデルとなりますが、プロフェッショナル向けのMacの購入を検討している人にとっては、2027年後半にM7 Proが登場するまで待つか、M6ベースのマシンが数ヶ月以内に時代遅れになることを受け入れるかのどちらかです」と分析しています。

