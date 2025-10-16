2025年10月16日 11時19分 ハードウェア

AppleがM5搭載MacBook Pro＆M5搭載iPad Pro＆M5搭載の第2世代Apple Vision Proを発表



AppleがM4チップに続くAppleシリコン「M5」を発表しました。さらに、このM5チップを搭載したMacBook Pro、iPad Pro、第2世代Apple Vision Proも発表されました。M5搭載の14インチMacBook Pro・iPad Pro・Apple Vision Proは2025年10月16日(木)から予約受付が開始しており、2025年10月22日(水)に発売されます。



◆M5チップ

Appleは、M5チップを「AppleシリコンのAIパフォーマンスに次なる進化をもたらすため」に設計したと述べています。M5チップには第3世代の3ナノメートルテクノロジーが採用されており、AIのために最適化された新しい10コアGPUが搭載されているとのこと。また、各コアに専用のNeural Acceleratorを搭載することで、GPUベースのAI処理を劇的に高速化しています。





これにより、AIのためのピーク時GPU演算性能はM4チップと比較して4倍以上、M1チップと比較して6倍以上に達したとAppleはアピール。また、第3世代のレイトレーシングエンジンも搭載し、グラフィックス性能はM4比で最大45％向上。CPUは高性能コア4基＋高効率コア6基の最大10コアを搭載し、マルチスレッド性能はM4と比較して最大15％高速化しました。



さらに、改良された16コアのNeural Engineと、M4比で約30％増加した153GB/sのユニファイドメモリ帯域幅により、より大規模なAIモデルをデバイス上でスムーズに実行できるようになったとのこと。Appleは、「M5はApple Intelligenceのパフォーマンスを強化し、画像生成や大規模言語モデル(LLM)のローカル実行など、AIを活用したワークフローを大幅に高速化します」と述べています。





◆M5搭載14インチMacBook Pro

Appleは、「MacBook ProにM5チップを搭載することで、パフォーマンスとAI処理能力が飛躍的に向上し、学生からプロのクリエイターまで、幅広いユーザーの要求に応える究極のノートブックとなった」とアピールしています。





M5チップにより、AIワークフローのパフォーマンスは前世代と比較して最大3.5倍に向上し、グラフィックス性能も最大1.6倍高速になったとのこと。また、次世代ストレージテクノロジーにより、SSDのパフォーマンスが前世代比で最大2倍高速になったため、RAW画像や大容量ビデオファイルの読み込み・書き出しが快適になります。





バッテリー駆動時間は24時間。生産性を最大限に高めるために設計されたmacOS Tahoeを搭載し、Spotlightのメジャーアップデートや連係機能の強化など、多くの新機能が提供されます。





価格は以下の通り。なお、記事作成時点でM5が搭載されるのは14インチモデルのみで、16インチモデルはM4搭載のみです。



M5搭載 14インチMac Book Pro M5構成 ユニファイドメモリ・ストレージ 価格(税込) 10コアCPU＋10コアGPU 16GB／512GB SSD 24万8800円 16GB／1TB SSD 27万8800円 24GB／1TB SSD 30万8800円 12コアCPU＋16コアGPU 24GB／512GB SSD 32万8800円 14コアCPU＋20コアGPU 24GB／1TB SSD 39万8800円 14コアCPU＋32コアGPU 36GB／1TB SSD 52万8800円



◆M5搭載iPad Pro

11インチと13インチの2サイズで展開されるiPad Proは、M5チップの搭載により、AIパフォーマンスはM4搭載モデルと比較して最大3.5倍、M1搭載モデルと比較して最大5.6倍に向上。特に3Dレンダリングなどのグラフィックス処理も高速化され、レイトレーシングを使用した3Dレンダリング性能は、M1搭載のiPad Proと比較して最大6.7倍になっています。





ワイヤレス通信機能も更新され、Apple設計のワイヤレスネットワークチップ「N1」によってWi-Fi 7に対応。さらに、Wi-Fi+Cellularモデルにはモバイル通信モデム「C1X」が搭載され、モバイルデータ通信速度が最大50％向上し、消費電力は最大30％削減されました。ディスプレイにはタンデムOLEDテクノロジーを採用したUltra Retina XDRディスプレイが搭載されています。





価格は以下の通り。本体カラーはスペースブラックとシルバーの2色です。なお、M5の構成もストレージによって微妙に変わり、256GBモデル・512GBモデルは高性能コア3基＋高効率コア6基の9コアCPUですが、1TBモデル・2TBモデルは高性能コア4基＋高効率コア6基の10コアCPUとなっています。



M5搭載iPad Pro Wi-Fiモデル Wi-Fi+Cellularモデル ストレージ 価格(税込) ストレージ 価格(税込) 11インチモデル 256GB 16万8800円 256GB 20万4800円 512GB 20万4800円 512GB 24万800円 1TB 27万2800円 1TB 30万8800円 2TB 34万800円 2TB 37万6800円 13インチモデル 256GB 21万8800円 256GB 25万4800円 512GB 25万4800円 512GB 29万800円 1TB 32万2800円 1TB 35万8800円 2TB 39万800円 2TB 42万6800円



◆第2世代Apple Vision Pro

Apple Vision ProもM5チップを搭載する形で更新され、パフォーマンス、ディスプレイ表示、バッテリー駆動時間、装着感が変更されました。M5チップとR1チップの組み合わせにより、AIを利用するPersonaの収録といった処理は前世代比で最大50％高速化。





また、M5の処理能力により、カスタムマイクロOLEDディスプレイでレンダリングされるピクセル数が10％増加し、テキストやビジュアルの精細さが向上したとのこと。リフレッシュレートは最大120Hzに向上し、モーションブラーが軽減されるようになっています。





そして、PlayStation VR2 Senseコントローラーへの対応により、プレイヤーは6自由度の高性能モーショントラッキング、指の接触の検知、バイブレーションへの対応を備えた新しいレベルのイマーシブなゲームがプレイできるようになるとのこと。PlayStation VR2 Senseコントローラーの対応は、以前から「Appleとソニーの共同で開発が進められている」と報じられていました。



さらに、装着感の改善を目的として「デュアルニットバンド」が導入されました。このバンドはクッション性、通気性、伸縮性を持つ素材で作られているとのこと。





M5を搭載した第2世代Apple Vision Proの価格は256GB版が税込59万9800円、512GBモデルが税込63万4800円、1TBモデルが税込66万9800円です。また、Apple Vision Pro用のデュアルニットバンドは税込1万6800円で別途購入できます。



さらに、Apple Vision Proに対応したスタイラスペンが、ロジクールから登場。Apple公式ストアでも取り扱われており、税込1万9800円で注文可能です。



