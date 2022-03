2022年03月08日 19時00分 モバイル

Appleが3月9日3時スタートの配信イベントで発表する可能性がある新製品まとめ



日本時間の2022年3月9日3時から、Appleは「Peek performance.(最高峰を解禁。)」と題した発表イベントを配信予定です。このイベントで発表されるとウワサされている新製品について、Apple関連メディアの9to5Macがまとめています。



◆第3世代iPhone SE

第3世代iPhone SEの価格帯は既存のiPhone SEと同じ、税込4万9800円からになると予想されています。Apple関連の確度の高いリーク情報を扱うアナリストのミンチー・クオ氏は、「デザインは変わらず、5Gと優れたプロセッサという2つの主要なアップグレードが実施されることとなるだろう」と述べています。



同じくApple関連のリーク情報を多く取り扱ってきたBloombergのマーク・ガーマン氏は、「Appleは既存の第2世代iPhone SEを199ドル(約2万3000円)に値下げすべき」と提案しています。もしもこの方針が採用されれば、より安価なiPhoneの選択肢が生まれ、より多くのスマートフォンユーザーがiPhoneユーザーになる可能性がありますが、このような戦略をAppleが採用するかは不明です。





◆iPad Air 5

第5世代iPad AirはM1プロセッサ搭載で、5Gに対応し、4つあるいは2つのスピーカーを採用し、被写体を画面の中央に捉えるセンターフレームに対応したインカメラを搭載することになると予想されています。



2021年発売のiPad Proに搭載された新機能「センターフレーム」を試してみた - YouTube





第5世代iPad Air最大の変更はメインカメラになると予想されており、メインカメラはiPhone 13と同じ標準カメラと広角カメラを採用したデュアルカメラシステムに進化するとのこと。ただし、情報筋によると第5世代iPad AirのメインカメラにはiPad Proに搭載されているようなLiDARスキャナーは含まれません。





◆iPhone 13に新色のダークグリーンが追加

YouTuberのLuke Miani氏が独自に入手した情報によると、AppleはiPhone 13に新色のダークグリーンを追加する予定だそうです。Appleは2021年の春に行われた発表イベントの中で、iPhone 12の新色となるパープルを発表しているため、「iPhone 13の新色発表はありそうに思える」と9to5Mac。



まさかの「iPhone 12」に新色のパープルが登場 - GIGAZINE





◆iOS 15.4のリリース日程

さらに、iPhone向けのOSであるiOSの最新バージョンとなるiOS 15.4のリリース日程をAppleが発表する可能性があると9to5Macは指摘しています。iOS 15.4はマスクを着用したままFace IDが利用できるようになると報じられており、その詳細は以下の記事でチェックできます。



iOS 15.4でマスクを着用したままFace IDが利用可能に、設定方法はこんな感じ - GIGAZINE





◆Mac mini Pro

Appleは数週間前にユーラシア経済連合のデータベースに3台の新しいMacを登録しており、ここから3月9日の発表イベントでは新型Macが3台発表されるのではと予想されています。



ガーマン氏によると、Appleが計画している「ハイエンドのMac mini」(Mac mini Pro)には既存のMacBook Proと同じM1 Pro/Maxを採用する可能性がある模様。さらに、Mac mini Proは既存のMac miniよりも多くのI/Oポートを搭載する可能性があるとのこと。なお、ガーマン氏は2022年中にM2チップ搭載のMac miniも登場すると予想しています。



この他、AppleはMacに新モデルとしてプロ向けの「Mac Studio」を追加することを計画しているとも報じられています。



◆Apple Studio Display

Apple Studio DisplayはMac Studioと同じくプロ向けのハイスペックディスプレイで、解像度は7Kにも到達すると報じられています。



◆M2チップ搭載のエントリーレベルのMacBook Pro

既存の13インチMacBook Proに代わる新しいモデルとして、M2チップ搭載のMacBook Proの登場も期待されています。ただし、このM2搭載MacBook Proは「2022年中に登場する可能性は高いものの、3月のイベントで発表される可能性は低い」と9to5Macは記しています。



この新しいMacBook ProにはタッチバーやミニLEDディスプレイ、ProMotionテクノロジーは採用されないと予想されており、M2チップについても「M1よりも強力なものの、M1 Pro/Maxよりは強力でない」と9to5Macは指摘。



◆M2チップ搭載の再設計されたMacBook Air

2020年以来新しいモデルのリリースがないMacBook Airが、M2チップを搭載してリニューアルされるという予想もあります。ただし、この新しくなったMacBook Airは3月のイベントで発表される可能性は低いそうです。



なお、M2搭載MacBook AirはM1搭載iMacと同じようにデザインがリニューアルされ、充電端子にはMagSafeが採用されることとなると予想されています。



Apple M1搭載iMacレビュー、24インチ4.5KRetinaディスプレイ採用のiMacでパワフル&スタイリッシュなマシンに再誕 - GIGAZINE





◆27インチiMac Pro

発表されそうにないプロダクトと前置きしつつ、9to5Macは既存の27インチiMacやiMac Pro、Mac ProといったハイエンドMacの後継モデルと位置づけられることとなる27インチiMac Pro(あるいは27インチiMac)が登場することになるのではと予想しています。なお、この27インチiMac Proの構成としてはProMotionテクノロジー採用のミニLEDディスプレイや、M1 Pro/Maxチップが搭載されることが予想されています。