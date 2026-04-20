2026年04月20日 19時00分 ネットサービス

IPv6はなぜこんなに複雑なのか？ IETF元議長が語る



2026年4月14日、次世代ネットワークプロトコルとなるIPv8(Internet Protocol Version 8)のドラフトが、インターネットプロトコルの標準化団体であるIETF(Internet Engineering Task Force)に対して提出されました。記事作成時点でドラフトはIETFの承認を経てはいませんが、このIPv8はIPv6と異なり、IPv4との完全な下位互換を目指しているのが特徴となっているとして話題となりました。そんな中、CERNの元技術者でIPv6策定当時にIETFの元議長を務めたこともあるブライアン・E・カーペンター氏がIPv6の複雑さについて解説しています。



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そもそもIPv6が提唱された背景には、IPv4の枯渇問題があります。ICANNは各地域インターネットレジストリ(RIR)へIPv4を配分し切ったのは2011年。そこから先は未割当のIPアドレスを新規にもらうことが不可能となりました。



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その後、IPv4アドレスは2015年9月に北米で枯渇し、2019年11月にはヨーロッパのIPv4アドレスが予備も含めてすべて使い果たされました。これをうけて、世界全体でIPv6への移行が進んでいます。



カーペンター氏は「IPv6がIPv4よりも複雑であることは疑いようもなく、なぜそうなったのかと疑問に思う人もいるでしょう。IPv4アドレスに32ビットを追加するだけで、他の部分は何も変更しなくて済む方がはるかに簡単だったのではないかという意見もあります」と述べ、今回のIPv8ドラフトのようなIPv6の代替案が定期的に提出されていることに触れています。





しかし、カーペンター氏は「こうした提案は誰にとっても時間の無駄である」と論じ、その答えとして以下の3つが考えられるとしています。



1：アドレスにビットを追加するだけというのは見た目ほど単純ではない

カーペンター氏はまず、「IPv4アドレスに32ビット足すだけで済んだはずだ」という考え方そのものが、実際には成立しにくいと説明しています。IPv4の実装は1994年当時も現在も32ビットのアドレス形式を前提に組み込まれているため、アドレス長を33ビットや64ビットや128ビットに変えた時点で、既存のIPv4実装はそのパケットを破棄してしまいます。このため、アドレス長を広げるには結局プロトコル自体を変更する必要があり、新しいバージョン番号と、それを扱うための新しいコードが必要になります。



しかも、新しいプロトコルを導入しても旧来のIPv4機器が一斉に消えるわけではありません。そのため、古い版と新しい版が相互に接続できる仕組みも必要になりますが、その方法は実質的に2つしかないとカーペンター氏は述べています。1つは新しい機器がIPv4と新プロトコルの両方に対応するというデュアルスタックで、もう1つはどこかでアドレスとプロトコルを変換するトランスレーションです。つまり、IPv4と次世代IPの共存と移行に伴う複雑さは、IPv6特有の設計から生じたというより、32ビットを超える新しいIPを既存のインターネットに持ち込む以上、避けられない条件だったというわけです。





さらにカーペンター氏は、「IPv6はIPv4の前にビットを少し足したような形式にすればよかったのではないか」という発想も実際には試されていたものの、「IPv4-Compatible IPv6 address」は共存や移行にほとんど役立たず、後に廃止されたとのこと。関連する「IPv4-Mapped IPv6 address」もPOSIXソケットAPIで役割を残したものの、決定打にはなりませんでした。6to4やTeredoのような技術も使われましたが、これも最終的には一時的な移行技術にとどまっています。



加えて、カーペンター氏は現在のIPv4自体も、NATやキャリアグレードNAT、ファイアウォール、IPsec、VPN、Differentiated Services、リンクローカルアドレス、CDNなど多くの仕組みを抱えており、もはや単純なプロトコルではないとも述べています。





2：1994年当時、IPv4は世界で唯一のネットワーク層プロトコルではなく、他のプロトコルにはIPv4にはない優れた機能が備わっていた

カーペンター氏は次に、IPv6を理解するには1990年代前半の状況を見る必要があるとしています。当時はまだインターネットが世界を制した状態ではなく、World Wide Webも1993年以前にはほとんど存在していませんでした。IPv4以外にも多くのネットワーク層プロトコルが利用されており、とりわけ政府や大企業の間では、公式な国際標準であるOSIのプロトコル群が将来の本命になると広く考えられていました。ほかにもさまざまな独自プロトコルが併存しており、IETFが提示していたのは、まだ実装も固まっていない複数のIPng案にすぎなかったといいます。



こうした状況では、次世代IPに求められていたのは、単にアドレスを大きくしたIPv4ではありませんでした。他の既存プロトコルには、IPv4にはない便利な機能がいくつもあり、IPngも少なくともいくつかの新機能を備えていなければ期待に応えられなかったのです。



カーペンター氏は、「振り返れば不運な状況だったかもしれないが、当時の現実としてIPngはIPv4より良く、DECnetやNetwareより良く、何よりOSIのプロトコル群より優れていなければならなかった」と説明しています。つまり、IPv6が「大きなアドレスを持つだけのIPv4」にならなかったのは、当時の技術的な競争環境も大きく影響していたというわけです。





3：IPv6の設計者たちがおかしくなってしまったのか？

3つ目の理由としてカーペンター氏が挙げるのは、「IPv6の設計者たちがおかしくなって過剰設計に至った」という見方。ただし、カーペンター氏自身はこの見方をそのまま支持しているわけではありません。



むしろ問い直すべきなのは、IPv6がいわゆるSecond System Syndrome、つまり「成功した最初の仕組みの後継」として過剰設計に陥ったのかどうかだとしています。これに対して、カーペンター氏は「それほどでもない」と答えています。IPv6は接続不要のパケット交換とトポロジカルなアドレスというIPの基本モデルを変えておらず、かなり保守的な設計だったと評価しています。



そのうえでIPv6では、フローラベルが追加され、断片化の仕組みが調整され、IPv4の「オプション」はIPv6の「拡張ヘッダー」に置き換えられました。さらに重要なのが、Stateless Address Autoconfiguration(SLAAC)と、それに密接に結びついたルーター広告(RA)、そしてアドレスの一部としてのインターフェース識別子(IID)の導入です。





SLAACは、手動でアドレス設定をしなくてもよかったDECnetやNetware、AppleTalkに着想を得たものです。DHCPv6と一部役割が重なって見えるのは、設計当時はDHCP自体がまだ新しく十分に確立しておらず、DHCPv6の方が後から追加された存在だったためだとのこと。カーペンター氏は、こうした変更は決して意味のない付け足しではなく、IPv6展開の主要な問題の原因でもなかったと述べ、問題の大半はやはりIPv4とIPv6の共存領域から生じたとしています。



ただし、まったく混乱がなかったわけではありません。カーペンター氏は、IPv6にセキュリティを高めるIPsec対応を必須とした判断については、当時まだ未成熟だった技術を政治的な事情で抱き合わせたものであり、結果としてIPv6普及の足かせになったと振り返っています。



そのうえでカーペンター氏は、後年に繰り返し現れた「IPv8」型の提案の中には、むしろ状況を悪化させるものも少なくないと警告しています。たとえば地理情報を埋め込んだアドレスや、AS番号をもとにしたプレフィックス、ビット列自体に意味を持たせたアドレスなどは、一見わかりやすそうに見えても、インターネットのルーティングを壊したり、サイトのアドレス変更をさらに難しくしたり、再びアドレス不足を招いたり、広範な監視を容易にしたりする危険があるとのこと。地理アドレスも、位置情報が欲しい場面では便利そうに見えますが、インターネットのドメイン間ルーティングの仕組みとは両立しないと指摘しています。



また、仮に今からIPv6とは別の新提案を本格的に採用しようとしても普及には結局長い時間がかかるはずだ、とカーペンター氏は論じ、IPv6が約50％の普及率に達するまでには25年以上を要しており、別の提案でも事情は変わらないと主張しています。



実際、フレームリレーの引退やATMの置き換え、DNSSECの展開、RPKIの展開といったものも、インターネット全体では何年ではなく何十年という単位で進んできました。ネットワーク基盤の全面的な入れ替えはそれほど時間のかかる作業だとカーペンター氏は述べています。





最後にカーペンター氏は、IPv6の主たる、そして唯一の本当の存在理由は「より大きなアドレス」にあるとまとめています。



IPv4とIPv6の共存問題は避けられず、32ビットを超えるどのような新IPであっても、これまで経験してきたのと同種の移行問題を生み出します。デュアルスタックも、プロトコルとアドレスの変換も、数学的に避けられないものだったというのです。したがって、IPv6とは別の「もっと簡単な次世代IP」が存在するかのように期待するよりも、こうした前提を踏まえてIPv6を理解し、現実的に運用していく方が建設的だとカーペンター氏は主張しました。

