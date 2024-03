2024年03月04日 11時39分 ハードウェア

Appleが新しいiPad Pro・iPad Air・MacBook Airと周辺機器を「イベントではなくプレスリリースのような形で」2024年3~4月に発表か



Appleのアナリストとして有名なBloombergのマーク・ガーマン記者が、「Appleが近いうちに新しいiPad ProとiPad Air、MacBook Airを発表する可能性がある」と主張しました。さらに今回は新製品発表イベントのような形は取られない可能性があるとのことです。



Source: Apple to Announce New Products This Week - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/03/03/source-apple-product-announcements-this-week/





No Apple March event for new iPad and MacBook launches | Cult of Mac

https://www.cultofmac.com/848006/no-apple-march-event-for-new-ipad-macbook-launches/



Rumor: New Apple products could be announced this week - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/03/03/apple-new-ipad-mac-launch-press-release-rumor/



ガーマン氏によると、2024年3月か4月のどこかの時点で、Appleが自社ウェブサイトと一連のオンラインビデオ&マーケティングキャンペーンで新製品を発表する予定だとのこと。





発表が期待される製品は以下の通りです。



・M3チップ、有機ELディスプレイ、より薄い筐体(きょうたい)、横長フロントカメラ、新デザインの背面カメラバンプ、その他のデザイン調整、MagSafeワイヤレス充電を搭載した「新しいiPad Pro 2」

・初の12.9インチモデルを含む、M2チップ搭載の「新しいiPad Air 2」

・トラックパッドが大型化し、筐体の一部がアルミニウム製になるなどデザインが調整された、iPad Pro用の「新しいMagic Keyboard」

・少なくとも1種類の「新しいApple Pencil」

・M3チップを搭載した13インチと15インチの「新しいMacBook Air」

・「iPhone 15とiPhone 15 Plusの新しいカラーオプション」

・「iPhoneケース」と「Apple Watchバンドの新しいカラーオプション」





どこまで実現されるかは不明ですが、ガーマン氏は過去に何度か予想を的中させたことがあるため、今回のガーマン氏の予想もある程度は当たるのではないかとの見方が優勢です。



Appleは例年3月初旬に新しい製品を発表していて、2023年はプレスリリースの形式でiPhone 14と14 Plusの新色を、2022年はイベント形式でM1 UltraやMac Studio、第3世代iPhone SEなどを公開しています。2024年も例年通りであれば3月8日~9日頃になんらかの新製品が発表される可能性がありますが、ガーマン氏は「2022年のような大々的なイベントは実施されないだろう」と話しています。



またガーマン氏は「新しいハードウェアをサポートするiOS 17.4の特別バージョンが2024年3月末にリリースされる」とも指摘しています。このことから、ハードウェアの発表は3月初旬頃、リリースは3月末頃になる可能性があるそうです。