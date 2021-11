壁に写真やポスターを貼り付けた様子をAR空間で確認可能なアプリ「Canvify」を使ってみた

ファッショナブルなアイテムには「通販で買ったら想像と違った」ということがよくありがちです。「 Canvify 」は絵画やポスターを買うことを想定した、無料であらゆる壁に好きな画像を貼り付けられるというARアプリなので、実際に使ってみました。 Canvify on the App Store https://apps.apple.com/us/app/canvify/id1591755222 CanvifyはiOS版のみの提供なので、今回はiPhoneで使ってみることにします。まずはApp Storeの 当該ページ から「入手」をタップ。

・関連記事

Amazonが配達用のダンボールで動作するARアプリをリリース - GIGAZINE



Googleが無料でVR・ARアプリ開発向けの3Dデータをダウンロード・共有できる「Poly」を公開 - GIGAZINE



家具のIKEAがAppleとARアプリを開発、自分の部屋に目当ての家具を試し置きできるようになる - GIGAZINE



2021年11月03日 16時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.