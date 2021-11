2021年11月03日 17時15分 ソフトウェア

「Firefox 94」正式版リリース、期間限定の公式カラーテーマが登場



ウェブブラウザ「Firefox 94」の正式版が公開されました。期間限定で6色の公式カラーテーマが登場したほか、サイトごとにプロセスが分けられる仕組みが導入されてセキュリティも向上しました。



Firefox 94.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/94.0/releasenotes/



◆期間限定で公式カラーテーマが登場

季節を彩る6つのカラーテーマが期間限定でFirefox 94に搭載されました。アップデート後、初回起動時にポップアップが出現するので「カラーテーマを見てみる」をクリックすると……





「パレットを選ぶ」と表示され、テーマが選択できるようになっています。初期設定のライト・ダークのほか、「Abstract」「Cheers」「Foto」「Lush」「Graffiti」「Elemental」の6色が用意されています。それぞれの色において「Soft」「Balance」「Bold」の3種類から選択可能です。





◆macOS版で消費電力が低下

macOS版Firefoxにおいて、YouTubeやTwitchなどのサービスでムービーをフルスクリーン表示する際に低電力モードを利用するようになり、より長い時間バッテリーを維持できるようになりました。



◆「about:unloads」から手動でタブのアンロードが可能に

「タブの解放」ページが実装され、手動でページのメモリを解放できるようになりました。





◆Windows版で更新のプロンプトが非表示に変更

代わりに、Firefoxが起動していない場合でもバックグラウンドでアップデートが行われるようになりました。



◆新たなサイト分離の仕組みが導入される

Spectreなどのサイドチャネル攻撃を防止するために、新たにサイトごとにプロセスを分離する仕組みが導入されました。この機能は2021年5月より試験的に導入されていましたが、Firefox 94で正式に一般ユーザー向けにリリースされた形となります。



◆マルチアカウントコンテナとMozilla VPNが統合

マルチアカウントコンテナはCookieや認証情報を分離して別のユーザーとして振舞える機能で、拡張機能として提供されています。この機能がMozilla VPNと統合されと統合され、コンテナごとにサーバーの場所を選択可能になりました。



◆「複数のタブを閉じる」警告が標準で出ないように

今後も警告を出してほしい場合は、「設定」の「一般」→「タブグループ」にある「同時に複数のタブを閉じる前に確認する」ボタンにチェックを入れればOKです。





◆開発者向けのアップデート

・CSSの@importで「layer」を設定できるようになりました

・JavaScriptオブジェクトのディープコピーを行うAPI「structuredClone()」が実装されました



また、Firefox 94には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。



なお、次期メジャー版となるFirefox 95は現地時間の2021年12月7日にリリース予定です。