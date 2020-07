2020年07月16日 12時00分 セキュリティ

Mozillaの独自VPNサービス「Mozilla VPN」のWindows・Android版がついに正式リリース



ウェブブラウザ・Firefoxの開発元であるMozillaが開発を進めてきた独自のVPNサービス「Mozilla VPN」のWindows版とAndroid版が正式にリリースされました。



Mozilla VPN: Protect Your Entire Device

https://vpn.mozilla.org/





Mozilla Puts Its Trusted Stamp on VPN - The Mozilla Blog

https://blog.mozilla.org/blog/2020/07/15/mozilla-puts-its-trusted-stamp-on-vpn/



Mozilla VPN exits beta, launches on Android and Windows for $5 a month | VentureBeat

https://venturebeat.com/2020/07/15/mozilla-vpn-exits-beta-launches-on-android-and-windows-for-5-a-month/



以前からVPNサービスの提供を計画してきたMozillaは、2020年6月に「独自のVPNサービス『Mozilla VPN』を正式にリリースする」と発表。今後数週間でベータ版の提供を終了し、より多くのユーザーが利用可能な有料版を提供すると述べていました。



Mozilla独自のVPNサービス「Firefox Private Network」が「Mozilla VPN」として間もなく正式リリース - GIGAZINE





そして2020年7月15日、ついにMozilla VPNのWindows版とAndroid版がリリースされました。Mozilla VPNは月額4.99ドル(約540円)で利用可能となっており、30カ国以上に設置された280カ所以上の安全なサーバーを利用してデバイスのIPアドレスやトラフィックを隠すとのことで、帯域幅制限はなし。接続可能なデバイスの数は最大で5台となっています。



また、Mozilla VPNはスウェーデンを拠点とする商用VPNサービスのMullvadのグローバルサーバー上で動作するとのことで、ユーザーのIPアドレスやブラウザ履歴、セッション期間、タイムスタンプなどのデータ収集を行わないことを約束しています。Mullvadは軽量のWireGuardプロトコルを採用しているため、Mozilla VPNは他の多くのVPNサービスよりも動作が速いとのこと。



テクノロジー系メディアのVentureBeatは、Mozilla VPNを利用するにはFirefoxアカウントが必要であり、VPNサービスの利用者はメールアドレスやIPアドレスを送信する必要があると指摘しています。サービス開始時のMozilla VPNは特定の国のみで提供されるため、IPアドレスはユーザーの現在値を大まかに知るために利用されるものとみられます。また、Mozilla VPNはインストールされたデバイスのOSやハードウェア構成などの基本情報もMozillaに送信しますが、Mozillaはこれらの情報を保持しないと述べました。





なお、Mozilla VPNのiOS版はまもなく登場するとMozillaは説明しており、Linux版やmacOS版も登場する予定だそうです。記事作成時点でMozilla VPNを利用できるのはアメリカ、イギリス、カナダ、ニュージーランド、シンガポール、マレーシアの6カ国となっており、それ以外の国でも順次サービスを提供していくとのこと。



VentureBeatは新型コロナウイルスの流行に伴ってVPNの利用が急増していることを指摘し、従業員がリモートワークで安全に社内ネットワークに接続する需要が高まっていることから、Mozilla VPNのリリース時期がちょうどいいタイミングになったと述べています。